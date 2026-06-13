Kamēr mediķi glābj dzīvību, kaimiņi lamājas par nevietā noliktu brigādes auto – Rafaels Ciekurs par skaudro NMPD realitāti 0
Kamēr Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes ikdienā cīnās par cilvēku dzīvībām, mediķiem nereti nākas saskarties arī ar iedzīvotāju neizpratni par viņu darbu un operatīvā transporta novietošanu izsaukumu vietās.
Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs un ārstniecības personu mācībspēks Rafaels Ciekurs TV24 raidījumā “Preses klubs” norāda, ka brigādēm bieži vien nākas atstāt operatīvo transportu pēc iespējas tuvāk notikuma vietai, īpaši daudzdzīvokļu namu pagalmos, kur brīvu stāvvietu atrast ir sarežģīti. Pēc viņa teiktā, mediķi neizbēgami dodas pie pacienta, pat ja automašīna jānovieto tālākā vietā vai daļēji traucē satiksmei.
Vienlaikus viņš atzīst, ka nereti šādos brīžos tiek saņemti zvani un sūdzības par to, ka operatīvais transports traucē citiem iedzīvotājiem izbraukt vai nokļūt savās ikdienas gaitās. Tas notiek pat situācijās, kad mediķi augšstāvā sniedz neatliekamo palīdzību pacientam, un katra minūte ir kritiski svarīga.
Ciekurs uzsver, ka šāda pieredze mediķiem joprojām šķiet pārsteidzoša, jo konkrētajā brīdī prioritāte vienmēr ir cilvēka dzīvības glābšana, nevis transporta plūsma pagalmā.
Viņš min arī gadījumus, kad pēc veiksmīgas pacientu atdzīvināšanas mediķi saņēmuši pārmetumus par medicīnisko manipulāciju sekām, piemēram, ribu lūzumiem. Taču šādas traumas, veicot netiešo sirds masāžu, esot zināma un medicīniski pieņemama blakusparādība, kas saistīta ar dzīvības glābšanu.
Mediķis uzsver, ka šādas situācijas atklāj sabiedrības atšķirīgo izpratnes līmeni par neatliekamās palīdzības darbu un tā prioritātēm, īpaši brīžos, kad tiek glābtas cilvēku dzīvības.