Plaša kultūras un izklaides programma Ventspils Pilsētas svētkos! 0
No 31. jūlija līdz 2. augustam Ventspils kļūs par svētku galvaspilsētu, aicinot iedzīvotājus un viesus baudīt pilsētas 736. jubilejas svinības. Šogad svētku devīze “Saules pilnas dienas” caurvīs programmu, kurā ikviens atradīs savu saules stāstu. Sākot ar koncertiem, izstādēm un radošām aktivitātēm līdz azartiskām sporta sacensībām, amatnieku tirdziņiem un ģimenes atpūtas iespējām.
Visa informācija par svētkiem šeit.
Svētku programma sāksies jau piektdien, 31.jūlijā, ar tradicionālo svētku gadatirgu Vecpilsētas tirgus laukumā, Streed Food Show festivālu, vairāku mākslas izstāžu atklāšanu un citiem pasākumiem dažādās pilsētas vietās. Vakara centrālais notikums būs oficiālā svētku atklāšana koncertzāles “Latvija” amfiteātrī, kurā tiks godināti ventspilnieki, kas ar savu darbu devuši nozīmīgu ieguldījumu pilsētas labā.
Īpašu noskaņu piektdienas vakarā radīs Reņka dārza oāzē notiekošais sajūtu koncerts “Saulriets. Krēsla. Nakts.”, kur muzicēs ģitārists Reinis Jaunais, mūziķi Flamenco Thief no Lielbritānijas, Make A Tree no Ukrainas un citi mākslinieki. Turpat arī varēs vērot 23.starptautiskā ziedu paklāju festivāla “Saules ziedi” darbu veidošanu.
Sestdienas, 1. augusta rīts sāksies ar tradicionālo Svētku gājienu, kas no plkst. 11:00 norisināsies pa Lielo prospektu. Dienas garumā apmeklētājus priecēs daudzveidīga programma visā pilsētā – Grāmatu svētki Rātslaukumā, viduslaiku sadzīve un dziedājumi Livonijas ordeņa pilī, terases svētki zinātnes centrā VIZIUM un brīvo skaņu kopspēle Dzirnavu laukumā.
Reņķa dārzs būs svētku sirds, kur vienuviet satiksies ziedu māksla, dizains, mūzika un nesteidzīga atpūta. Ziedu paklāju festivāla ietvaros apmeklētājus priecēs diennakts laikā tapušie 22 floristikas mākslas darbi, kas šogad veidoti vertikālā formā, simboliski tiecoties pretī saulei. Visas dienas garumā darbosies Baltijas Dizaina tirgus. Prāta atpūtai būs pieejama īpaša svētku zona ar bezalkoholiskajiem kokteiļiem, meditācijas sesijām un smadzeņu līdzsvara aktivitātēm. Parka oāzē skanēs mūzika gardēžiem ar īpašo viesi – dziedātāju Atvaru.
Sportisks azarts būs sastopams pilsētas Lielajā laukumā, kur noritēs 3×3 basketbola turnīrs un Spēkavīru sacensības blakus esošajā Pāvila ielā, savukārt, ātruma cienītājus aicinās Dragreisa festivāls Ventspils lidostā.
Ostas ielas promenādē garās pastaigas ietvaros baudāms amatnieku tirgus, lielais karuseļu parks, seno ēdienvāģu un kulinārijas raidījuma “Kūka manai pilsētai” piedāvājums. Uz skatuves dienas programmā muzicēs Ventspils mūziķi un grupas. Vakara muzikālos notikumus turpinās grupa “Riga Reggae”, kas Maestro Raimonda Paula dziesmas ietērps saulainos regeja ritmos. Bet kārtīgu enerģijas lādiņu sniegs atraktīvā grupa “Citi zēni”. Svētku kulminācijā debesis virs Ventspils izgaismos svētku uguņošana, bet svinības turpināsies nakts dejās kopā ar grupām “A Europa” un “Mazais Princis”.
Svētdien, 2. augustā, Pilsētas svētki turpināsies daudzveidīgā noskaņā. Sporta cienītājus turpinās gaidīt aizraujošas aktivitātes Ventspils lidostā un Pludmales volejbola stadionā, savukārt mazākos svētku apmeklētājus priecēs putu ballītes Bērnu pilsētiņā un bērnu parkā “Fantāzija”. Piejūras brīvdabas muzejā tradicionāli norisināsies Amatu diena, piedāvājot iepazīt senās prasmes un amatniecības tradīcijas.
Svētku izskaņā koncertzālē “Latvija” skanēs īpašs noslēguma koncerts, kurā uzstāsies pasaulē atzinību guvušais latviešu vijolnieks Roberts Balanas un brazīliešu ģitārists Plínio Fernandes, dāvājot klausītājiem izsmalcinātu un emocionāli piesātinātu svētku noslēgumu.
Ventspils Pilsētas svētki ir vieni no lielākajiem un gaidītākajiem vasaras pasākumiem Kurzemē, kas ik gadu pulcē tūkstošiem viesu no visas Latvijas un ārvalstīm.
Svētkus atbalsta: Ventspils Valstspilsētas pašvaldība, Ventspils brīvostas pārvalde, SIA “RP Infra”, SIA “Bucher Municipal”, SIA “VIA”, SIA “Bio Venta”, SIA “Ultraplast EU”, SIA “HBT HIDRAULIKA”, SIA “TestDevLab”, SIA “VK Tranzīts”, SIA “Kalmeta”, SIA “Storent”, A/S “Diāna” un ZUM.lv