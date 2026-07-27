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Slikta izvēle: kādus ziedus labāk nedāvināt dzimšanas dienā? Floristi skaidro, kāpēc 0

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kokteilis.lv
18:48, 27. jūlijs 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Ziedi jau izsenis tiek uzskatīti par vienu no skaistākajām un universālākajām dāvanām dzimšanas dienā. Tomēr ne visi zina, ka katram ziedam un pat tā krāsai tradicionāli tiek piedēvēta sava simboliskā nozīme. Tāpēc, izvēloties pušķi, vērts pievērst uzmanību ne tikai tam, cik tas ir skaists, bet arī tam, kādu vēstījumu tas var nodot jubilāram.

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Lai gan mūsdienās ne visi tic ziedu valodai, floristi norāda, ka atsevišķi ziedi dažādās kultūrās joprojām tiek saistīti ar skumjām, vilšanos vai pat aizvainojumu. Tāpēc, ja vēlaties iepriecināt svētku gaviļnieku, no dažām izvēlēm tomēr labāk izvairīties.

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