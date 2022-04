Džastins Trudo FOTO: Reuters/LETA/Scanpix

Kanādas premjers uzskata Krievijas darbības Ukrainā par genocīdu







Kanādas premjerministrs Džastins Trudo uzskata, ka Krievijas agresiju pret Ukrainu ir pareizi saukt par genocīdu.

Trudo trešdien nāca klajā ar šādu paziņojumu, runājot ar žurnālistiem Kvebekā.

“Es uzskatu par absolūti pareizu to, ka arvien vairāk cilvēku lieto vārdu “genocīds” saistībā ar to, ko Krievija dara [Ukrainā], un saistībā ar to, ko dara [Krievijas prezidents] Vladimirs Putins,” sacīja Trudo.

Trudo kļuva par otru rietumvalstu līderi, kurš nosaucis Krievijas darbības Ukrainā par genocīdu. Dienu pirms tam to izdarīja ASV prezidents Džo Baidens.

Francijas prezidents Emanuels Makrons trešdien atteicās Krievijas darbības Ukrainā saukt par genocīdu pret ukraiņiem. Makrons paziņoja, ka vislabākais ir būt piesardzīgam, šādās situācijās lietojot genocīda terminu, jo īpaši tādēļ, ka “ukraiņi un krievi ir brāļu tautas”. “Brāļu tautas” ir Krievijas propagandas bieži izmantots jēdziens, lai uzsvērtu it kā ciešās saites valstu starpā.

Krievijas darbības Ukrainā par genocīdu trešdien nosauca arī Kolumbijas prezidents Ivans Duke, ziņoja ASV telekanāls CNN.

“Ukrainā notiekošais ir genocīds. Un tam ir jābeidzas (..) Tas ir neprāts,” sacīja Duke.

CNN atzīmēja, ka Kolumbija ir gatava spēlēt nozīmīgu lomu rietumvalstu apgādē ar energoresursiem – naftu, gāzi un oglēm. Kolumbija plāno palielināt oglu piegādes Vācijai.