FOTO. Aizvadīta “Dziesma dejo. Deja skan” pirmās dienas izrāde – deju eposs “Düna” 0
Vakar, 8. augustā, notika pirmā “Dziesma dejo. Deja skan” deju eposa “Düna” izrāde.
Pasākumā piedalās aptuveni 8 000 dalībnieku no dažādām valstīm. Tie gan dejo, gan dzied, gan kopā labi pavada laiku, kā arī – priecē skatītājus. Šogad pasākums veltīts Daugavai. Kā saka pasākuma mākslinieciskais vadītājs un horeogrāfs Agris Daņiļevičs – Daugava ir Latvijas tautas asinsrite. Pasākumā tā tiek cildināta, apdejota un apdziedāta. Šis ir otrais “Dziesma dejo. Deja skan” pasākums.
LA.LV iepriekš sarunājās ar Daņiļeviču – viņš mums pastāstīja par pasākuma būtību, tapšanu, dejām un savu ikdienu.