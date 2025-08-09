#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Dziesma dejo. Deja skan
Dziesma dejo. Deja skan
FOTO: Publicitātes/Jānis Romanovskis

FOTO. Aizvadīta “Dziesma dejo. Deja skan” pirmās dienas izrāde – deju eposs “Düna” 0

LA.LV
13:11, 9. augusts 2025
Kokteilis Baudi

Vakar, 8. augustā, notika pirmā “Dziesma dejo. Deja skan” deju eposa “Düna” izrāde.

Lasīt citas ziņas

Pasākumā piedalās aptuveni 8 000 dalībnieku no dažādām valstīm. Tie gan dejo, gan dzied, gan kopā labi pavada laiku, kā arī – priecē skatītājus. Šogad pasākums veltīts Daugavai. Kā saka pasākuma mākslinieciskais vadītājs un horeogrāfs Agris Daņiļevičs – Daugava ir Latvijas tautas asinsrite. Pasākumā tā tiek cildināta, apdejota un apdziedāta. Šis ir otrais “Dziesma dejo. Deja skan” pasākums.

LA.LV iepriekš sarunājās ar Daņiļeviču – viņš mums pastāstīja par pasākuma būtību, tapšanu, dejām un savu ikdienu.

"Dziesma dejo. Deja skan" Deju eposs "Duna"
