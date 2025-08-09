#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
"Dziesma dejo. Deja skan" ģenerālmēģinājums

FOTO. Krāšņi un enerģijas pilni! Aizvadīts “Dziesma dejo. Deja skan” ģenerālmēģinājums 0

16:01, 8. augusts 2025
Vakar, 7. augustā, aizvadīts “DZIESMA DEJO. DEJA SKAN” dejas eposa “DÜNA” krāšņais un emocijām bagātais ģenerālmēģinājums Mežaparka Lielajā estrādē.

8. un 9. augustā Mežaparka Lielajā estrādē norisināsies vērienīgais dejas eposs “DÜNA”, kas apvieno vairāk nekā 8000 dalībnieku – dejotājus, dziedātājus, folkloristus un laikmetīgās dejas pārstāvjus no Latvijas un 11 ārvalstīm.

Šoreiz projektā izceļama arī ārvalstu latviešu interese – 24 kolektīvi no 11 valstīm, kopā ap 400 diasporas dejotāju un dziedātāju, kas, gluži tāpat kā Latvijas kolektīvi, izpilda vienotu repertuāru, nevis atsevišķi sagatavotas dejas. Kopumā uzvedumā piedalīsies 365 kolektīvi, no Latvijas un citām Eiropas valstīm.

Dejas eposa “DÜNA” režisoriskā līnija balstīta likteņupes Daugavas stāstā – senākajos rakstos dēvētā arī par Dūnu –, kas simboliski savieno cilvēkus, likteņus un vēsturisko atmiņu. Stāsts, kas tiek izstāstīts caur deju, dziesmu, folkloru un mūsdienu kustību, ir uzveduma emocionālais kodols.

Tēmas
RAKSTA REDAKTORS
