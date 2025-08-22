No 1. oktobra pieaugs pensijas: vairāk saņems tie, kuri nostrādājuši visilgāk 1
Šogad 1.oktobrī tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1488 eiro, atkarībā no darba stāža tās palielinot robežās no 6,35% līdz 7,87%, piektdien preses konferencē informēja Labklājības ministrijas (LM) pārstāvji.
Vecuma pensiju indeksācijā tiks piemēroti dažādi indeksi, kas atkarīgi no cilvēka uzkrātā apdrošināšanas stāža. Jo lielāks apdrošināšanas stāžs, jo lielāku vecuma pensijas pieaugumu cilvēks var sagaidīt. Cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem, vecuma pensijām šogad piemēros indeksu 1,0635, respektīvi, palielinās par 6,35%. Par stāžu no 30 līdz 39 gadiem piemēros indeksu 1,0686, par stāžu no 40 līdz 44 gadiem indekss būs 1,0737, bet par·45 un vairāk gadu stāžu piemēros indeksu 1,0787.
Piemēram, ja vecuma pensijas piešķirtais apmērs ir 600 eiro, tad pensionārs ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem saņems par 38,10 eiro lielāku pensiju, par stāžu no 30 līdz 39 gadiem – par 41,16 eiro lielāku pensiju, par stāžu no 40 līdz 44 gadiem – par 44,22 eiro lielāku pensiju, bet, ja nostrādāti ir vairāk nekā 45 gadi, tad pie šādas pensijas klāt tiks saņemti 47,22 eiro.
Piemaksas apmērs par stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim 2025.gadā būs 2,58 eiro par vienu stāža gadu, ja pensija piešķirta līdz 1996.gada 31.decembrim. Savukārt, ja pensija piešķirta pēc 1996.gada 31.decembra, piemaksas apmērs būs 1,72 eiro par vienu stāža gadu.
Savukārt pārējo valsts pensiju un apdrošināšanas atlīdzību indeksācijai un piešķirtās piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, noteikšanai piemēros faktisko patēriņa cenu indeksu un 50% no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem, t.i. piemēros indeksu 1,0635.
Indeksējot piemaksu, attiecīgo indeksu piemēros piemaksas apmēram 1,62 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995.gada 31.decembrim un piemaksas apmēram 2,43 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995.gada 31.decembrim, ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996.gada 31.decembrim vai arī invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1996.gada 31.decembrim.
Tas nozīmē, ka esošais piemaksas apmērs, kas šobrīd ir 1,62 eiro un 2,43 eiro par vienu apdrošināšanas stāža gadu, tiks pārskatīts, piemērojot indeksu 1,0635. Līdz ar to cilvēki, kas saņēma 1,62 eiro par katru stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada beigām, turpmāk saņems 1,72 eiro, bet tie, kas saņēma 2,43 eiro – turpmāk saņems 2,58 eiro.
Piemēram, pensionārs, kuram ir piešķirta vecuma pensija 610 eiro pie kopējā apdrošināšanas stāža 45 gadiem un pie tās noteikta piemaksa 40,5 eiro par 25 darba gadiem līdz 1995.gada beigām, no 1.oktobra saņems vecuma pensiju 658 eiro apmērā un piemaksu pie pensijas 43 eiro apmērā.
Tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 1488 eiro, neindeksēs to daļu, kas ir virs nosauktās summas. Faktiskais pensijas vai atlīdzības palielinājums būs atkarīgs gan no pensijas un atlīdzības apmēra, gan piemērojamā indeksa.
Izņēmums ir politiski represētie, cilvēki ar pirmās grupas invaliditāti, kā arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, 2025.gadā pilnā apmērā pensijas indeksēs arī tiem, kuriem vecuma pensija piešķirta pirms likumā noteiktā vecuma sasniegšanas sakarā ar tāda bērna aprūpi un audzināšanu, kuram noteikta invaliditāte, vai sakarā ar piecu un vairāk bērnu aprūpi un audzināšanu.
Indeksētas tiks vecuma, izdienas, invaliditātes un apgādnieku zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 2025.gada 30.septembrim.
Vienlaikus tiks paaugstināts ar nodokļiem neapliekamais pensijas minimums – no 500 līdz 1000 eiro. LM vērš uzmanību, ka no kopējā pensijas un piemaksas apmēra var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina “uz rokas” izmaksājamo summu.
Kā preses konferencē pauda labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS), vērā ņemamā indeksācija notiek pārtikas un patēriņa cenu kāpuma dēļ. “Diemžēl veikalos cenas ir lielākas, nekā kompensē indeksācija,” vienlaikus sprieda Uzulnieks.
Pēc viņa vārdiem, šī gada pensiju indeksācijā būtiska esot “taisnīguma dimensija” – cilvēkiem ar lielāku darba mūžu un ilgāku apdrošināšanas stāžu tiek piemērots augstāks indekss. Tas nozīmē, ka tie, kuri ilgāk veikuši sociālās iemaksas, saņems lielāku pensijas pieaugumu. Šāda pieeja, LM ieskatā, ļauj sabalansēt gan solidaritātes, gan nopelna principu.
Ministrs izteicās, ka LM kompetencē ir indeksācijas veikšana, tomēr valdības uzdevums ir mazināt pārtikas cenas veikalos.
Jau vēstīts, ka atbilstoši likumam “Par valsts pensijām” arī šogad 1.oktobrī notiks pensiju indeksācija, kurā pārskatīs valsts pensiju vai tās daļas apmēru, kas nepārsniedz iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī apmēru, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un daļu no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem.
LM skaidro, ka pensiju indeksu veido faktiskais patēriņa cenu indekss jeb inflācija par 12 mēnešu laika posmu un daļa no apdrošināšanas iemaksu algu summas (kas ir summēta visa nauda, no kuras gada laikā bijis jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas) pozitīva reālā pieauguma procentiem.