Tramps pirmo reizi runā par triecieniem Krievijai: “Bez tā mēs nevaram uzvarēt, priekšā ir interesanti laiki!” 0
ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka Ukraina nevar uzvarēt karā, neuzbrūkot Krievijai, un to papildināja ar vēsturisku atsauci uz Auksto karu.
ASV prezidents Donalds Tramps 21. augustā izteica negaidīti skarbu komentāru par Krievijas karu pret Ukrainu. Viņa vārdi bija skarbākie, ko viņš bija teicis Maskavai kopš atgriešanās Baltajā namā. Amerikas Savienoto Valstu prezidents paziņojumu publicēja savā oficiālajā kontā sociālajā tīklā “Truth”.
“Ir ļoti grūti, ja ne neiespējami, uzvarēt karā, neuzbrūkot agresorvalstij. Tā ir kā spēcīga sporta komanda ar lielisku aizsardzību, kurai nav ļauts spēlēt uzbrukumā. Nav nekādu izredžu uzvarēt! Tas pats attiecas uz Ukrainu un Krieviju. Melīgais un ārkārtīgi nekompetentais Džo Baidens neļāva Ukrainai uzkrāt, tikai aizsargāties. Un kāds ir rezultāts? Jebkurā gadījumā šis karš nekad nebūtu noticis, ja es būtu prezidents. Interesanti laiki priekšā ,” paziņojumā sacīja Tramps.
Papildus tekstam Tramps ievietoja fotoattēlu, kurā viņš salīdzināja divus vēsturiskus brīžus: “Hruščovs un Niksons. Putins un Tramps.” Šī atsauce atgādina slavenās 1959. gada “virtuves debates”, kad Padomju Savienības līderis Ņikita Hruščovs un ASV viceprezidents Ričards Niksons strīdējās par komunisma un kapitālisma priekšrocībām.
Tādējādi Tramps deva mājienu, ka ir iespējama arī ideju un stratēģiju sadursme starp viņu un Putinu. Šķiet, ka Baltais nams ir gatavs izdarīt spiedienu uz Maskavu ne tikai ar militāriem līdzekļiem, bet arī ar simboliskiem soļiem, parādot, ka ASV atgriežas pie Aukstā kara loģikas.
Iepriekš ASV prezidents ieņēma daudz maigāku nostāju un faktiski mudināja Kijivu piekāpties. Tagad viņš faktiski ir atzinis, ka uzvara nav iespējama bez triecieniem Krievijas teritorijā. Šis retorikas pavērsiens varētu nozīmēt, ka Baltais nams gatavo nopietnu spiedienu uz Kremli, lai piespiestu to noslēgt mieru.
Jāatzīmē, ka, atvairot Krievijas agresiju, Ukraina aktīvi uzbrūk mērķiem Krievijas Federācijas teritorijā. Tomēr tā ir spiesta to darīt ar pašas ražotiem ieročiem. Rietumu ieroču izmantošanas ierobežojumu atcelšana pret Krieviju ievērojami stiprinās Kijevas spējas.