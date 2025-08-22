#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Tramps pirmo reizi runā par triecieniem Krievijai: “Bez tā mēs nevaram uzvarēt, priekšā ir interesanti laiki!” 0

LA.LV
12:13, 22. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka Ukraina nevar uzvarēt karā, neuzbrūkot Krievijai, un to papildināja ar vēsturisku atsauci uz Auksto karu.

Reklāma
Reklāma
Kā neizskatīties pēc lauķa ceļojuma laikā: 7 pazīmes, kas tevi nodod
Veselam
Ārsti brīdina: šie 3 alkohola veidi ir īpaši kaitīgi veselībai 1
No 1. oktobra pieaugs pensijas: vairāk saņems tie, kuri nostrādājuši visilgāk 1
Lasīt citas ziņas

ASV prezidents Donalds Tramps 21. augustā izteica negaidīti skarbu komentāru par Krievijas karu pret Ukrainu. Viņa vārdi bija skarbākie, ko viņš bija teicis Maskavai kopš atgriešanās Baltajā namā. Amerikas Savienoto Valstu prezidents paziņojumu publicēja savā oficiālajā kontā sociālajā tīklā “Truth”.

“Ir ļoti grūti, ja ne neiespējami, uzvarēt karā, neuzbrūkot agresorvalstij. Tā ir kā spēcīga sporta komanda ar lielisku aizsardzību, kurai nav ļauts spēlēt uzbrukumā. Nav nekādu izredžu uzvarēt! Tas pats attiecas uz Ukrainu un Krieviju. Melīgais un ārkārtīgi nekompetentais Džo Baidens neļāva Ukrainai uzkrāt, tikai aizsargāties. Un kāds ir rezultāts? Jebkurā gadījumā šis karš nekad nebūtu noticis, ja es būtu prezidents. Interesanti laiki priekšā ,” paziņojumā sacīja Tramps.

CITI ŠOBRĪD LASA
TV24
“Diagnoze būs pieejama tikai ārstam, ne darba devējam!” Palkova skaidro, kā mainīsies slimības lapu kārtība
“Paskatījos pa kreisi, un viņš pēkšņi uzradās!” Ādažos uz gājēju pārejas notriec velosipēdistu
VIDEO. Neuzmanība maksā dārgi: jaunietis ar elektroskrejriteni ietriecas tramvajā un saņem lielu sodu

Papildus tekstam Tramps ievietoja fotoattēlu, kurā viņš salīdzināja divus vēsturiskus brīžus: “Hruščovs un Niksons. Putins un Tramps.” Šī atsauce atgādina slavenās 1959. gada “virtuves debates”, kad Padomju Savienības līderis Ņikita Hruščovs un ASV viceprezidents Ričards Niksons strīdējās par komunisma un kapitālisma priekšrocībām.

Tādējādi Tramps deva mājienu, ka ir iespējama arī ideju un stratēģiju sadursme starp viņu un Putinu. Šķiet, ka Baltais nams ir gatavs izdarīt spiedienu uz Maskavu ne tikai ar militāriem līdzekļiem, bet arī ar simboliskiem soļiem, parādot, ka ASV atgriežas pie Aukstā kara loģikas.

Iepriekš ASV prezidents ieņēma daudz maigāku nostāju un faktiski mudināja Kijivu piekāpties. Tagad viņš faktiski ir atzinis, ka uzvara nav iespējama bez triecieniem Krievijas teritorijā. Šis retorikas pavērsiens varētu nozīmēt, ka Baltais nams gatavo nopietnu spiedienu uz Kremli, lai piespiestu to noslēgt mieru.

Jāatzīmē, ka, atvairot Krievijas agresiju, Ukraina aktīvi uzbrūk mērķiem Krievijas Federācijas teritorijā. Tomēr tā ir spiesta to darīt ar pašas ražotiem ieročiem. Rietumu ieroču izmantošanas ierobežojumu atcelšana pret Krieviju ievērojami stiprinās Kijevas spējas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Tramps gāzīs Zelenski! Krievi internetā publisko, ko Putins stāsta sabiedrotajiem
Aizmirsa pielabot ar fotošopu? Soctīklotāji smej par Trampu samita fotogrāfijās
“Ir divi formāti, kuros ir reāli panākt progresu,” pārliecināts Zelenskis, bet Putins no viņa izvairoties
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.