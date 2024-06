“Gatavojot plati, nevajadzētu pārspīlēt ar siera dažādību, pietiks ar sešām septiņām šķirnēm,” uzskata Inese Bedeice. Publicitātes foto

Kāpēc izvēlēties tikai ķimeņu sieru? Labāk visu siera plati! Ieteikt







Līgo svētkos teju katrā mājā galdā tiek celts siers. Visticamāk, ķimeņu siers, jo tas ir viens no tradicionālajiem šo svētku ēdieniem. Liekam to skaistos traukos, rotājam ar jāņuzālēm un baudām. Bet kāpēc gan svētkos aprobežoties ar ķimeņu sieru vien? Barbora.lv ierosina svētkos celt galdā siera plati. Kā to sagatavot? Siera plates dažādos svētkos un pasākumos jau sen vairs nav nekāds jaunums, taču patiesībā to tradīcijas nāk no Francijas un citām valstīm, kurās siera plate spēlē lielu lomu ne tikai svētku, bet arī ikdienas maltītēs. Franči, itāļi un spāņi ir lieli siera mīļotāji, par ko liecina arī plašais sieru sortiments un specializētie veikali šajās valstīs.

Reklāma Reklāma

Sieru izvēle

Viss sākas ar sieru izvēli. Vēlams sierus iegādāties iespējami tuvāk brīdim, kad plānots pasniegt plati, lai tie būtu iespējami svaigāki. Ja ir iespēja, sierus pirms iegādes vēlams pagaršot, lai pārliecinātos par tā atbilstību cerētajam. Pērc vietējo!

Domājot par konkrētu sieru veidu izvēli, jāatceras, ka platē jābūt iespējami vairāku sieru veidiem, tādējādi to baudīšana būs gan interesantāka, gan arī lielāka iespēja, ka katrs baudītājs platē atradīs kaut ko savai gaumei.

Tradicionāli siera platē vajadzētu būt:

– svaigam kazas vai govs piena sieram;

– izturētam svaigajam kazas sieram;

– mīkstajam baltajam sieram;

– pusmīkstajam sieram;

– zilajam sieram;

– cietajam sieram;

– ja ir vēlme, var pievienot arī kādu sieru ar piedevām, piemēram, riekstiem, dzērvenēm, sēkliņām.

Pasniegšana

Siera plati visbiežāk kārto uz koka vai akmens dēlīša, bet to var veidot arī uz liela šķīvja vai paplātes. Pa vidu sieriem var likt dažādas piedevas, piemēram, vīnogas un citus augļus, mērces, grauzdiņus, riekstus, džemus utt. Tiesa gan, jāatceras, ka galvenais varonis šajā ēdienā ir siers, tāpēc ar piedevām nevajag pārlieku aizrauties.

Sierus var griezt dažādās formās. Piemēram, cietā siera rituli var griezt kā torti, pēc tam katru gabaliņu sadalot mazākos trijstūrīšos. Ja ir vēlme iegūt plānas siera šķēlītes, noderēs īpašais siera nazis jeb lāpstiņa. Treknus sierus vēlams griezt plānās šķēlītēs.

Rēķinos daudzumu, parasti iesaka izvēlēties 50 gramus no katra siera uz vienu personu. Ja siera plati paredzēts baudīt ilgākā laikā, vēlams, lai siera gabali nav pārāk mazi, lai tie tik ātri

neapkalstu. Uz plates var likt veselus siera gabalus, nogriežot no tiem dažas šķēlītes kā iedrošinājumu baudītājiem.

Sieru kārtošanā platē nav nekā pārlieku sarežģīta. Ja plānots, ka tajā atradīsies arī lielāki siera gabali, labāk tos kārtot pirmos, ar mazākiem gabaliem vai piedevām aizpildot starpas.

Reklāma Reklāma

Piebildes

– 1 stundu pirms plates izveides sieru vēlams izņemt no ledusskapja, jo siers visgardākais ir istabas temperatūrā.

– Sieru var pasniegt arī kā desertu, blakus liekot medu, ievārījumus, riekstus, žāvētus augļus.

– Sieri labi sader ar alu, taču der ievērot atbilstošus veidus, piemēram, treknu un intensīvas garšas sieru labāk baudīt kopā ar alu, kuram ir pilnīgāka garša, bet ķimeņu siers labāk saderēs ar kādu vieglu, gaišu alu.

– Ja siera plate galdā jātur visu Jāņu nakti, labāk izvēlēties cietākus sierus. Tie būs baudāmi arī nākamajā dienā. Savukārt, ja pēc svētkiem pāri paliek ķimeņu vai mīkstie sieri, tos otrā dienā var grilēt vai apcept uz pannas un iegūt jaunas garšu nianses.