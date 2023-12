Patlaban botāniskā dārza oranžērijā ir dažādu naudas kociņu jeb krasulu ziedēšanas laiks. Foto: Inita Šteinberga

Kāpēc nezied naudaskoks? Daži pat nezina, ka kociņam jāzied!







Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Citiem mēdz ziedēt naudaskociņš, bet man jaunais – ne. Vecais kociņš divus gadus ziedēja, bet tagad arī vairs nezied, lai gan neko nemainu kopšanā. Daži pat nezina, ka kociņam jāzied.” – jautā Elīna K.

“Naudas kociņam, tāpat kā citām krasulām, ziedēšana būs tikai tad, ja tas izies miera periodu,” skaidro Nacionālā botāniskā dārza Oranžērijas augu nodaļas vadītāja Zane Purne. Miera periods šiem augiem ir vasarā. Tad naudas kociņam vajadzēs trīs mēnešus miera – abi ar kopēju varēs atpūsties viens no otra.

Šim nolūkam augu izvieto dārzā vai uz lodžijas. Jo saulaināka vieta, jo labāk. Pie saules gan radina pamazām, vasaras sākumā nogaidot apmākušās dienas. Tas telpaugs, kuru dārzā nenesīs, uz palodzes pats pratīs pielāgoties apstākļiem.

Vēl viens svarīgs miera perioda noteikums – krasulu nelaista. Tādēļ arī ārā izvēlas vietu, kur netiek klāt lietus.

Saulainajā vietā vasarā krasulas skaisti iekrāsojas – lapu malas kļūst košas, sarkanas, bet zaļā plātne oranžbrūna. Tas augam ir dabīgais krāsojums, nevis saules apdegumi, kā dažkārt bažījas audzētāji.

Kad krasulai beidzies miera periods, arī tad minimāli laista un mēslo (ar kaktusiem paredzētu mēslojumu).

Pēc saulē un sausumā pavadītā laika var cerēt, ka ziedpumpuri ieriesušies un decembrī uzziedēs. Taču mēdz gadīties, ka tomēr neuzzied. Krasulām svarīgs arī tas, vai miera periods bijis iepriekšējā gadā. Iespējams, ar vienu ievērotu ciklu augs nespēs pārslēgties uz ziedēšanu.

Tomēr ziedēšana nav atkarīga tikai no miera perioda ievērošanas. Tas ir apstākļu kopums, piemēram, gaisma, augsne, temperatūra, mitrums. No spraudeņa vecuma līdz ziedēšanai var būt jāgaida 4–6 gadi. Ja spraudeni ņem no ziedējuša auga, tad var laimēties, ka uzzied agrāk.