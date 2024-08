Kāpēc NMPD maksas izsaukums kļūs dārgāks? Skaidro ārsta palīgs Rafaels Ciekurs Ieteikt







TV24 raidījumā “Preses klubs”, runājot par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un to, ka maksas izsaukums kļūs dārgāks, Rafaels Ciekurs, Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs, anestēzijas māsa un ārstniecības personu mācībspēks, norādīja, ka iemesls tam ir loģisks – viss paliek dārgāks.

Raidījuma vadītājs Aivis Ceriņš min, ka pieaugšot izmaksas par nepamatotiem izsaukumiem, uzsverot, ka pērn šis maksas pakalpojums tika veikts 104 reizes. Viņš vaicāja, vai tas ir daudz vai maz.

“Ja mēs ikdienā katru dienu uz 700, uz 800 izsaukumiem izbraucam, tad, protams, ka tas nav daudz,” norāda Ciekurs.

Rodas pamatots jautājums, kāpēc izmaksas nepamatotiem izsaukumiem ceļas, ja šādu izsaukumu nav daudz?

Kā norāda Ciekurs: “Tāpēc, ka izmaksas ceļās, mana alga ceļās, es kļūstu dārgāks, infrastruktūras izmaksas ceļās, medikamentu izmaksas ceļās, arī specializēto brigāžu izmaksas ceļās, kas nodrošina, piemēram, masu pasākumos pakalpojumu.

Tostarp arī mēs organizējam medicīniskās repatriācijas – mēs veicam medicīnisko evakuāciju no dažādām pasaules valstīm. Ļoti populāri ir, piemēram, tad, kad sākas slēpošanas sezonas, no slēpošanas kūrortiem mēs ņemam savus pacientus, no to vietējām slimnīcām, un vedam uz Rīgu.”

NMPD pārstāvis stāsta, ka tiek nodrošināts arī pakalpojums, kas paredz pacienta pavadīšanu regulārajos aviācijas reisos. “Ja ir nepieciešams, tad, protams, to organizē, tas notiek sadarbībā ar apdrošināšanas kompānijām, kas to pieprasa.”

Runājot par aviācijas izmaksām kopumā, eksperts norāda, ka tās ir ļoti lielas. “Aviācijas izmaksas ir ļoti lielas, tie ir mērāmi vairākos tūkstošos desmitu.”

“Izmantojot izdevību, es gribu atgādināt, ka ceļojot pa Eiropu, neaizmirstam Eiropas veselības apdrošināšanas karti, ko ļoti vienkārši var pieteikt e-veselībā un jums uz mājām, uz pastkastīti kartiņa atnāks. Tā ir jūsu apdrošināšana Eiropā, ar kuru jūs uzreiz varat saņemt neatliekamo palīdzību bez maksas,” informēja Ciekurs.