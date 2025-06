Kāpēc pašvaldībām un uzņēmējiem efektīvāk jāsadarbojas? “Mēs negribam būt zemo algu vai izmaksu zeme,” skaidro Rungainis Ieteikt







“Uzņēmējdarbība nav četru gadu vai pāris gadu process. Tas ir ilgstošs process – tie ir vismaz 10-20 gadi, lai uzņēmējdarbība attīstītos un pieaugtu, rastos tās darba vietas un tā tālāk. Un tā ilgtermiņa attieksme ir tas, kad uzņēmēji tai notic, un arī investori tam notic un redz. Reputācija tiek būvēta gadu desmitiem, to sabeigt var vienā momentā,” tā TV24 raidījumā “Latvijas labums” sacīja investīciju baņķieris Ģirts Rungainis, diskutējot par uzņēmējdarbības vidi Latvijā, kā arī par pašvaldību vadības ietekmi uz uzņēmējdarbības attīstību, kā labos piemērus nosaucot Liepāju un Valmieru.

“Un tad ir šī savstarpējā izpratne, bet tikko kā sākas pārvietošanās – viena grupa, otra grupa: tad mēs pie varas, mēs zogam, tad jūs būsiet pie varas un pazagsiet, – tas ir tas, kāpēc mēs esam šajā relatīvajā nabadzībā. Mēs pārāk daudz laika pavadām, pārdalot kaut kādus iepriekšējos resursus. Turība var rasties tikai radot to no jauna, un radot to efektīvi – savstarpējā sadarbībā, un nemainās pašvaldības intereses no vēlēšanām uz vēlēšanām,” uzsvēra uzņēmējs Rungainis raidījuma diskusijā par uzņēmējdarbības attīstības jautājumiem pašvaldību vēlēšanu kontekstā.

“Mēs nekad nebūsim un negribam būt zemo algu vai izmaksu zeme. Mēs gribam būt augstu izmaksu zeme, un tas nozīmē, ka mums jārada dārgas un augstas pievienotās vērtības preces, pakalpojumi, piedzīvojumi, kas globāli jāpārdod. Un principā pašvaldības uzdevums ir skatīties: kā mēs tev varam palīdzēt to izdarīt? Diemžēl pagaidām mēs esam tālu no tā, bet mums ir vismaz divi labi piemēri – Liepāja un Valmiera. Skatieties un mācieties! Un, protams, ir arī citas vietas, kas ir procesā uz to,” mudināja uzņēmējs Rungainis TV24 raidījumā “Latvijas labums”.

