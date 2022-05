Kāpēc Putina parādē neieradās Lukašenko? Ieteikt







Prāgā bāzētā krievu valodā raidošā telekanāla “Nastojaščeje vremja” ēterā šodien notikusi saruna ar Krievijas politologu Dmitriju Oreškinu, kurš cita starpā mēģinājis atbildēt uz jautājumu, kāpēc šodien, 9. maija parādā Krievijā nebija klāt Lukašenko? Kāpēc viņš nestāvēja blakus Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam, ja reiz viņi abi ir tik vienoti situācijā Ukrainā?

Politologs atbild: “Lukašenko ir cilvēks, kas ar visām “astoņām” ekstremitātēm turas pie varas. Viņš saprot, kā šī vara ir “iekārtota” labāk nekā jebkurš cits. Tostarp ideoloģisko šīs varas komponentes nozīmi. Viņš ar savu “varas mīļa” intuīciju jūt, ka no Putina ož pēc politiskā līķa. Viņam pilnīgi nav interesanti stāvēt blakus Putinam, jo viņš saprot, ka viss izdevīgums, ko viņš sev varēja iegūt no Putina, viņš to jau ir ieguvis.”

Pēc D.Oreškina domām, šobrīd Lukašenko ir citas prioritātes: “Tagad viņam ir kaut kā jāatjauno, jāveido attiecības ar “nolādētajiem” Rietumiem. Tāpēc saistībā ar gaidāmajiem notikumiem viņam pilnīgi nav interesanti gozēties tribīnē. Tieši tāpēc arī viņu neaicināja, lai nesaņemtu no viņa laipnu atteikumu.”

“Taču iespējams, kā parasti tas tiek darīts, ka šāds piedāvājums tika izteikts neoficiāli, bet Lukašenko deva mājienu, ka viņam tas nav interesanti – viņš nevēlas ar Putinu parādīties uz grimstoša kuģa komandtilta. Viņš jau plāno jaunu attiecību formātu ar Eiropu, piemiedz tai ar aci, sakot, ka viņam ar karu nav nekādas saistības.

Gluži pretēji – viņš ir neitrāls. Un vispār biedriem Eiropā nenāktu par ļaunu padomāt par Eiropas un Baltkrievijas attiecību nākotni. Varbūt Lukašenko nedaudz vajag “piemest” naudu. Tas ir “līdz kaulam” politizēts, varaskārs cilvēks. Tas, ka viņa nav, Putinam tas ir slikts signāls. Viņš ir ar tiem, kam ir spēks, vara. Tātad viņš nejūt, ka Putinam būtu spēks. Viņš jūt, ka no Putina slikti “ož”,” norādījis Krievijas politologs.