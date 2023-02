Kāpēc tankus Ukrainai piegādā mazāk nekā solīts? Rajevs skaidro savu versiju Ieteikt







Kāpēc tankus Ukrainai piegādā mazāk nekā sākotnēji tika runāts?! Politiķiem ir ļoti vienkārši to pateikt no tribīnes, bet ir jāpārzina sistēma – kas ir pieejams, kas darbojas, kas darbojas labi. Ir valstis, kas piedāvā iedot 4 tankus, tas ir tanku vads – viena tipa, vienas modifikācijas, tas ir labi. Atšķirīgi tanki gan nav labs dāvinājums, šādu komentāru TV24 raidījumam “Ziņu TOP” sniedza Igors Rajevs, 14. Saeimas deputāts (AS), Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs.

Daudzas valstis dod 14 tankus. Kā pēc 14? Tā ir standarta NATO tanku rota. Kāpēc tik maz? Jo NATO valstīs tanku ir palicis būtiski mazāk pēc Aukstā kara laikiem, daudzas valstis tankus, artilērijas sistēmas ir būtiski samazinājušas. Tagad ir skaidrs, ka tas bija pārsteidzīgi izdarīts un resursus atkal ir jākāpina, situāciju skaidro Rajevs.

Ziņa, ka Krievija sakoncentrējusi karaspēku pie robežas un Vladimirs Putins drīzumā grasās teikt uzrunu Krievijas sabiedrībai – tas izskatās diezgan slikti, atzīst Rajevs, tomēr arī Ukraina gatavojot rezerves, prasmīgi slēpj informāciju par to, kas viņiem ir un kas notiek.

“Plašsaziņas līdzekļos bija parādījusies tikai informācija, ka ukraiņi gatavo divus jaunos korpusus, vienu Poltovā, otru Dņipro. Tās ir spēcīgas vienības, bet – tās gaida tehniku no Rietumiem. Šobrīd to bruņojums ir ļoti vājš. Otra lieta – Ukrainā veikts jauns mobilizācijas vilnis, iesaukti 100 000 cilvēku, kas ir pats par sevi pietiekami liels spēks.”

Rajevs gan atzīst, ka arī par Krieviju mēs daudz ko nezinām – nezinām, cik liels karaspēks ir aiz robežas, cik stāv Belogorodā, cik Kursas, cik Brjanskas apgabalā, cik Baltkrievijā ir liels krievu karaspēks, jo tas nemitīgi pārvietojas. Attiecīgi jāgaida, kad viss sāksies – to, ka jauns uzbrukums būs, tas ir skaidrs. Jāgaida!