Viens no svarīgākajiem uzdevumiem, kas jāpilda ikvienam autovadītājam – jārūpējas par drošību uz ceļa. Šis drošības aspekts cieši saistīts ar uzmanības koncentrēšanu uz ceļa. Taču ne vienmēr viss izdodas tik lieliski, kā vajadzētu. Autovadītājam ik brīdi jāsaskaras ar dažādiem šķēršļiem, kas draud novērst uzmanību. Daļa no tiem ir atkarīgi no autovadītāja paša, citi – rodas nesaistīti ar autovadītāja darbībām.

Tomēr jebkurā gadījumā svarīgi gādāt par to, lai, vadot auto, tiktu veltīta nedalīta uzmanība tam, kas notiek uz ceļa.

Auto vadīšana un telefons

Visiem ir skaidrs, ka alkohola lietošana un autovadīšana nav savienojami jēdzieni, bet kādēļ, piemēram, par mobilā tālruņa lietošanu pie stūres viedoklis tomēr nav tik viennozīmīgs? Protams, arī tā ir nelikumīga (un sodāma) darbība, tomēr autovadītāji joprojām to dara.

Cilvēkiem, kuri sūta īsziņas braukšanas laikā, ir par 23 procentiem lielākas iespējas izraisīt ceļu satiksmes negadījumu. Autovadītājam, kurš brauc dzērumā, būtu jāizdzer apmēram 4 pudeles alus, pirms viņš vai viņa varētu izraisīt negadījumu. Ir vērts padomāt par to.

Tikpat bīstami, kā braukt dzērumā

Lai arī transportlīdzekļa vadīšana dzērumā joprojām ir ļoti nopietna problēma, faktiski tā samazinās, savukārt telefona lietošana braukšanas laikā kļūst par arvien biežāku problēmu. Nevar apgalvot, ka viens ir sliktāks par otru, jo tie abi ir ļoti nopietni jautājumi, bet ir skaidrs, ka telefona izmantošana braukšanas laikā rada nopietnus draudus, jo tā nešķiet tik slikta kā braukšana dzērumā.

Arī mobilā telefona lietošana pati par sevi nav nekas slikts, kas nozīmē, ka cilvēki, iespējams, vairāk sliecas domāt, ka tālruņa lietošana un vadīšana ir apvienojamas darbības, taču patiesībā tā nav.

Protams, ir vēl arī citi aspekti un ieradumi, kas traucē koncentrēties uz ceļa, tomēr tieši telefona izmantošana ir viena no izplatītākajām problēmām, kas novērš autovadītāja uzmanību un rada bīstamas situācijas – dažkārt pat ar letālām sekām.

Cilvēka psihes īpatnības

Diemžēl ir situācijas, kad cilvēka prāts ir viņa paša ienaidnieks. Tas var attiekties arī uz auto vadīšanu. Atsevišķos brīžos, īpaši tad, kad ceļu satiksme nav intensīva, autovadītājs var saskarties ar tādu psihes parādību, ko dēvē par neuzmanības aklumu. Tas nozīmē to, ka mēdzam nepamanīt kādu konkrētu objektu, ja neesam iepriekš plānojuši to ieraudzīt. Tātad – vietās, kur citi satiksmes dalībnieki gandrīz nemaz nav sastopami, pastāv risks palaist garām brīdi, kad kāds tomēr parādās.

Pat tad, kad ceļu satiksme ir mazāka, svarīgi būt gatavam, ka jebkurā brīdī var rasties kāda negaidīta situācija, uz ko ātri jāreaģē.

Svarīgi arī vienmēr izvēlēties apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu.

Kā uzlabot koncentrēšanos uz ceļa?

Kā uzlabot koncentrēšanos uz ceļa? Lūk, daži padomi!

– Trenē smadzenes

Šajā straujajā laikmetā, kad darbs dzen darbu, mēs sagaidām, ka mūsu smadzenes spēs koncentrēties uz vairākiem uzdevumiem vienlaicīgi. Tas var nebūt bīstami, kamēr sēdi pie galda, bet, sēžot pie auto stūres, tam var būt postošas sekas. Tādēļ trenējies koncentrēties vienlaicīgi tikai uz vienu uzdevumu, līdz Tavas koncentrēšanās spējas pieaugs.

– Plāno iepriekš

Neatkarīgi no tā, vai klausīsies savu iecienīto radio programmu, īpašu albumu vai audiogrāmatu, ieslēdz to pirms braukšanas. Turklāt, ja Tu izmanto kādu GPS sistēmu, velti dažas minūtes, lai to ieprogrammētu pirms brauciena.

– Neēd braukšanas laikā

Vai, atrodoties pie stūres, jūties izsalcis? Tie brīži, kad sniedzies pēc kartupeļu čipsiem vai, vēl trakāk, centies saslaucīt izlijušo dzērienu, var izmaksāt ļoti dārgi. Izvairies no ēšanas un dzeršanas brauciena laikā!

