“Kariņam mājās ir 4 virtuvītes!” – izdevīgs “Lidl” akcijas piedāvājums rada pamatīgu ažiotāžu

Ik pa laikam Latvijas veikalos kāda akcija iedzīvotājiem “norauj jumtu”. Tā īsumā varētu raksturot arī situāciju ap šodienas akcijas piedāvājumu veikalos “Lidl”, kura ietvaros ar pamatīgu atlaidi bija pieejama bērnu rotaļu virtuve.

Akcija, kurā rotaļu virtuvīte bija nocenota no 79,99 eiro uz 19,99 eiro, izraisījusi pamatīgu vētru arī sociālajos tīklos, kur vecāki dalās ar savu vilšanos par to, ka veikalos krājumi ir tik mazi, vien dažiem laimīgajiem izdevies tikt pie tik izdevīgās virtuves.

Protams, neiztikt arī bez asprātībām!

Ja man būtu sieva, kas liktu septiņos no rīta skriet uz Lidl stāvēt rindā koka virtuves dēļ, es šķirtos tajā pašā dienā 😬😳

First come, First serve 🏃💨

Priecīgu visiem iepirkšanos 💛❤️💙 https://t.co/C7TCq1qu7a

— Lidl Latvija (@lidllatvija) November 16, 2023