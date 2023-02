Jelgavas lidlaukā plānots būvēt saules parku ar jaudu 88,4 MWp, uzstādot vairāk nekā 160 tūkstošus saules paneļu moduļus. Foto: Timurs Subhankulovs

Jelgavā lidlauka teritoriju gatavos industriālā parka attīstībai







“Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Jelgavā lidlauka teritoriju gatavos industriālā parka attīstībai. Par to liecina pagājušajā nedēļā Jelgavas domes pieņemtais lēmums sākt lidlauka teritorijas attīrīšanu no koku un krūmu apauguma, lai sagatavotu to industriālā parka attīstībai. Tiks organizēts iepirkums šo darbu veikšanai.

Jelgavas dome jūnijā apstiprināja nekustamā īpašuma Šūmaņu ceļā 2 apbūves tiesību izsoles rezultātus. Izsolē uzvarēja vienīgais pretendents – SIA “SP Austrumi”, kas kopā ar sadarbības partneriem “Intec Energy Solutions” bijušā lidlauka teritorijā gandrīz 112 hektāru platībā apņemas uzbūvēt saules enerģijas ražošanas parku, investējot vairāk nekā 60 miljonus eiro.

Savukārt pašvaldība šajā projektā iesaistās, nodrošinot ceļa pieslēgumu Šūmaņu ceļam un teritorijas sagatavošanu – attīrīšanu no krūmiem un celmu frēzēšanu 107,74 hektāru platībā industriālā parka attīstībai. Teritorijas sagatavošanas plānotās izmaksas ir 236 345 eiro, no kurām SIA “SP Austrumi” finansējums ir 33 122 eiro un pašvaldības līdzfinansējums – 203 223 eiro.

Jau ziņots, ka Jelgavas pilsētas būvvalde ir izsniegusi būvatļauju inženierbūvēm SIA “SP Austrumi” saules elektrostacijas jeb saules enerģijas ražošanas parka izveidei bijušā Jelgavas lidlauka teritorijā. Tur tiks izveidots saules enerģijas parks ar kopējo jaudu 88,4 MWp, uzstādot vairāk nekā 160 tūkstošus saules paneļu moduļus.

Kopējās projekta investīcijas būs 63 miljoni eiro. Saules enerģijas parka izveide tiek īstenota kopā ar saules enerģijas jomā pieredzējušu Vācijas uzņēmumu “Intec Energy Solutions”, kas ir bāzēts Nirnbergā (Vācija) un Krakovā (Polija), un strādā vairāk nekā 12 pasaules valstīs, īstenojot vairāk nekā 138 saules enerģijas projektu.

Kopumā “Intec Energy Solutions” ir uzstādījis 1,7 GW jaudu, tostarp 328 MWp jaudu Dānijā, 154 MWp Rumānijā un 424 MWp Itālijā, informē “SP Austrumi”.