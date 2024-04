Kārlis Streips: Slava un gods visiem ārstiem un medmāsām, kuri šajos apstākļos strādā Latvijā Ieteikt







“Kā cilvēks, kurš dzīvo Latvijā kopš 1989.gada, teikšu, ka nav bijis neviens gads, neviens mēnesis, neviena nedēļa, kad nebūtu runāts par šo konkrēto jautājumu – medicīnas finansējumu,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” norādīja žurnālists Kārlis Streips, diskutējot par medicīnas nozari Latvijā.

“Manā uztverē, te, pirmkārt, ir jautājums par to, ka Latvijā ir pilnīgi nesakārtots privātās apdrošināšanas tirgus. Ja tev laimējas strādāt starptautiskā uzņēmumā, tad tev ir apdrošināšana. Ja nē, tad tev tāda nav un īsti nekur nevar to dabūt. Otrkārt, piedodiet dāmas, mums ir daudz gados vecu sieviešu, kuras ir normāli dzīvojušas, bet tagad ir ļoti vecas un viņām ir vajadzīga tā aprūpe, bet nav tās naudas, lai maksātu par to aprūpi,” pauda Streips.

Žurnālists TV24 raidījumā “Preses klubs”, runājot par finansējumu medicīnai, pieminēja arī kādu konkrētu piemēru no kāda drauga pieredzes, kurš bija nonācis slimnīcā “ar paralizētu vienu pusi”.

“Es viņu aizvedu uz slimnīcu, un pēc divām nedēļām ārstēšana ar visām rehabilitācijām viņam izmaksāja 200 latus. Es tai medmāsai teicu: Amerikā par 200 latiem tu pa durvīm netiksi iekšā, kur nu vēl divas nedēļas tevi ārstēs! Līdz ar to manā uztverē – slava un gods visiem ārstiem un medmāsām, visiem pārējiem, kuri šajos apstākļos strādā, jo viņi visi zina, ka Vācijā viņi varētu vienā dienā pelnīt vairāk, nekā viņi pelna šeit vienā mēnesī Latvijā, bet viņi vienalga strādā un slava viņiem! Bet, kāpēc valsts nav varējusi? Es saprotu, nauda ir vajadzīga aizsardzībai, visam pārējam un vienkārši nesanāk,” norādīja žurnālists Streips TV24 raidījumā, apspriežot arvien trūkstošo finansējumu medicīnas nozarei Latvijā.

