Portugāle eksportē tonnām medicīnisko marihuānu, bet vietējie pacienti spiesti izmantot melnā tirgus piedāvājumu Ieteikt







2023. gadā Portugāle eksportēja 11 tonnas kaņepju produktu, bet tikai 17 kg kaņepi saturoši produkti tika pārdoti tās teritorijā. Kaut arī kaņepju produktu lietošana medicīniskiem nolūkiem valstī ir pilnīgi likumīga, Portugāles pacienti joprojām spiesti izmantot melnā tirgus piedāvājumu, vēstīja ārvalstu medijs “Euronews“.

2017.gadā, kad Paula Motta pirmo reizi savas meitas ārstēšanā izmantoja medicīnisko marihuānu, tās lietošana Portugālē bija nelikumīga. Tolaik viņas ar epilepsiju slimojošā 10 gadus vecā meita piedzīvoja līdz pat četrām lēkmēm dienā – dažas no tām ilga pat 20 minūtes, savukārt ārstu izrakstītās 16 tabletes dienā, ko viņa lietoja, nebija pārāk efektīvas.

Tad Motta nolēma savai meitas veselības stāvokļa uzlabošanai dot viņai kaņepju ekstraktu pilienu veidā, un laikam ritot meitenes epilepsijas lēkmes kļuva arvien retākas. Tagad pusaudze turpina lietot divas ārstu izrakstītās tabletes kopā ar diviem kaņepju ekstrakta pilieniem – vienu no rīta un vienu vakarā, un tagad epilepsijas lēkmes atkārtojas tikai “ik pēc piecpadsmit dienām, un ilgst vidēji apmēram divas minūtes”. “Medicīniskā marihuāna ir pilnībā mainījusi viņas dzīvi,” sacīja Motta, runājot ar “Euronews Health” savā mājā Porto, Portugālē.

Kaņepju preparātu lietošana Portugālē medicīniskiem nolūkiem tika atļauta 2018.gadā, pie tam Portugāle bija arī pirmā valsts pasaulē, kura jau 2001.gadā dekriminalizēja narkotiku lietošanu rekreācijas nolūkos. Medicīnisko zāļu, preparātu un vielu, kuru pamatā ir kaņepju augs, lietošana “medicīniskiem nolūkiem” Portugālē ir pilnīgi legāla. Neskatoties uz to, Motta, kas ir viena no dibinātājām sabiedriskajā organizācijā “Mātes par kaņepēm” (Mothers for Cannabis), kas izveidota, lai sniegtu norādījumus tiem bērnu vecākiem, kuru atvases slimo ar neārstējamām slimībām, šodien joprojām turpina pārkāpt likumu, proti, kaņepju ekstrakts, ko viņa dod savai meitai, Portugālē joprojām nav oficiāli reģistrēts.

Lai arī pēc medicīniskās marihuānas legalizācijas valstī parādījās desmitiem farmācijas un lauksaimniecības uzņēmumu, kuru darbība saistīta vai nu ar kaņepju audzēšanu vai to pārstrādi, Portugāles pacientiem piekļuve medicīniskās marihuānas preparātiem joprojām ir ārkārtīgi ierobežota. Vienīgais produkts, kas pašlaik tiek likumīgi pārdots Portugālē, ir Kanādas ražotāja “Tilray” kaņepju ziedu maisījums ar 18% THC (Tetrahidrokanabinols), kas ir auga galvenā psihoaktīvā sastāvdaļa. Kastīte ar 15 gramiem šī produkta maksā 150 eiro — tas ir daudz vairāk nekā marihuāna maksā melnajā tirgū, un tā izmaksas nesedz veselības apdrošināšana.

Turklāt kaņepju ziedus saturošo preparātu ārsts var izrakstīt tikai pacientiem, kuri cieš no sekojošiem veselības traucējumiem, kuriem citas terapijas nav devušas pozitīvu rezultātu: multiplās sklerozes vai muguras smadzeņu bojājumu izraisīta spastiskuma; slikta dūšas, vemšanas, kas radusies ķīmijterapijas, staru terapijas, zāļu lietošanas HIV un C hepatīta ārstēšanai rezultātā; paliatīvās aprūpes pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām un AIDS; pacientiem ar hroniskām sāpēm, kas saistītas ar onkoloģiskām slimībām vai nervu sistēmas slimībām, piemēram, neiropātiskām sāpēm, ko izraisa nervu bojājumi, fantomām ekstremitāšu sāpēm, trīszaru neiralģijas; Žila de la Tureta sindroma; epilepsijas un smagu konvulsīvu traucējumu ārstēšana bērnībā, piemēram, Drave un Lennox-Gastaut sindromi; pret terapiju rezistentas glaukomas gadījumā.

Produkts ir pieejams trīs valsts lielāko farmācijas firmu krājumos, un 2023. gadā tika pārdots nedaudz vairāk nekā tūkstotis “Tilray” iepakojumu, kas atbilst 17 kg. Tajā pašā gadā aptuveni 40 valstī izveidotie kaņepju preparātu ražotāji, tostarp “Somai Pharmaceuticals”, no Portugāles eksportējuši 11 tonnas kaņepi saturošu zāļu maisījumu.

“Euronews Next” viesojas “Somai Pharmaceuticals” modernajā ražotnē, kas atrodas aptuveni 30 minūšu brauciena attālumā uz ziemeļiem no Lisabonas. Uzņēmums dibināts 2019. gadā, un tā mērķis ir kļūt par pasaules līderi šajā nozarē.„Portugālē ir izveidota kaņepju audzēšanas infrastruktūra numur viens visā Eiropas Savienībā. Viņiem ir visvairāk kaņepju audzētavas, kas saprotams ir visas tālākās ražošanas pamats, viņiem ir regulatīvā aģentūra, kas kontrolē un uzrauga nozari, un tādi lielie uzņēmumi kā “Tilray” ir pavēruši ceļu, lai padarītu lietas vienkāršākas un efektīvākas tādiem uzņēmumiem kā mēs,” sacīja Somai dibinātājs Maikls Sasano (Michael Sassano).

Sākot no gēla kapsulām līdz eļļām, – visi uzņēmuma saražotie medicīnisko kaņepi saturošie produkti tiek eksportēti un diemžēl neviens no 80 dažādajiem farmaceitiskajiem produktiem, ko šis uzņēmums saražo un tirgo visā pasaulē, patlaban nav nopērkams Portugālē. Uzņēmums pašlaik gaida 20 jaunu kaņepi saturošo produktu reģistrāciju Portugālē, un cer drīzumā uzsākt savu produktu izplatīšanu arī Portugāles tirgū. Taču runājot ar “Euronews Health”, Sasano palika piesardzīgs.

“Mēs esam globāls uzņēmums, un, valstīm pamazām legalizējot marihuānas lietošanu ārstniecības nolūkiem, arī mēs varam ieiet jaunos tirgos. Mēs joprojām gaidām mūsu produktu tirdzniecības uzsākšanu Portugālē, taču jāņem vērā, ka tas joprojām ir ļoti mazs tirgus salīdzinājumā ar lielākajiem tirgiem, piemēram, Austrāliju un Vāciju,” viņš teica, piebilstot, ka “ir diezgan skumji, ka medicīnas pacientiem šeit nav piekļuves mūsu produktiem, bet es uzskatu, ka tas drīzumā varētu mainīties”.

Vēl viens cilvēks, kas cer, ka tā tiešām būs, ir daktere Ana Rita Andrade (Dr. Ana Rita Andrade). Vakaros pēc darba viņa tiešsaistē no savas mājās uz dienvidiem no Porto sniedz konsultācijas medicīniskās marihuānas lietošanas jautājumos. Ģimenes ārste ir viena no retajām visā valstī, kurai ir medicīniskās zināšanas par kaņepēm. Viņa izveidoja “Kanabclinic” 2019.gadā un ir sniegusi konsultācijas līdz pat 500 pacientiem, daudzus no kuriem pie viņas ir nosūtījuši pašas kolēģi. “Problēma Portugālē ir tā, ka ārsti neko nezina par kanabinoīdiem. Viņiem tas joprojām ir kaut kas ļoti jauns,” par kaņepju auga ķīmiskajiem savienojumiem saka Andrade.

Pēc ekspertes domām, pat reiz Portugālē pieejamie kanabinoīdus saturošie produkti nav pielāgoti lielākajai daļai vajadzību, un tam piebalso arī Portugāles kaņepju observatorijas (Portuguese observatory for cannabis) prezidente Karla Diasa (Carla Dias). “Pirmais iemesls kāpēc kaņepju lietošana medicīniskiem mērķiem Portugālē nav gājusi plašumā ir tas, ka ārstiem nav pārāk daudz kaņepi saturošu zāļu, ko izrakstīt saviem pacientiem. Otrs ir tas, ka nav pieejami dažādi šo zāļu sastāvi vai daudzveidīgas šo preparātu uzņemšanas metodes (pilieni, eļļas, gēli, tabletes u tt.), un trešais iemesls varētu būt stereotipi, kas vispār saistīts ar marihuānu un to lietošanu,” viņa sacīja.

Kad “Euronews Health” viņu satika, Diasa bija aizņemta ar Nacionālās ārstniecisko kaņepju konferences trešās kārtas organizēšanu, aicinot farmaceitus, ārstus, farmācijas uzņēmumus un studentus uz Koimbras Universitātes Medicīnas fakultāti. Trīs jauni produkti – vēl viena ziede un divas eļļas – nesen saņēma zaļo gaismu komercializācijai valstī, dodot Dias cerību, ka medicīnisko kaņepju saturošu preparātu lietošana beidzot – piecus gadus pēc to legalizācijas – sāks nostiprināties Portugālē.

Portugāle pašlaik ir otra lielākā kaņepju produktu ražotāja Eiropas Savienībā (ES). Starptautiskā Narkotiku kontroles padome (INCB) katru gadu apkopo medicīniskiem un zinātniskiem mērķiem paredzēto kontrolējamo vielu ražošanas apjomu katrā no valstīm. 2024.gadā Portugāles varas iestādes deklarēja 34 tonnas medicīnisko kaņepju, kas ir tikai nedaudz mazāk nekā tās kaimiņvalstij Spānijai ar tur deklarētajām 36 tonnām.

Luis Meirinhos Soares (Luis Meirinhos Soares) strādāja valdības medicīnas regulatorā vairāk nekā 25 gadus, bet tagad konsultē kaņepju produktu piegāžu ķēžu izsekojamības programmatūras ražotāju “Cannavigia”. Viņš uzskata, ka Portugāles regulējums pamatoti koncentrējas uz drošību un kvalitāti, taču pauž nožēlu par ierobežoto piekļuvi medikamentiem vietējā tirgū.

“Likuma (par medicīnisko kaņepju) mērķis bija ļaut pacientiem, kuriem tas nepieciešams, piekļūt šīm zālēm. Taču mūsu pašreizējā sistēma to nodrošināt nespēj,” viņš sacīja “Euronews Healt. Pēc eksperta domām, Portugāle varētu sekot citu Eiropas valstu, piemēram, Vācijas, solim, kur aptiekas ir tiesīgas pārdot pēc īpaša pasūtījuma individuāli pagatavotus medicīniskās marihuānas ziedes un ekstraktus, jā tos izrakstījis ārsts.

Vēl viena problēma visā ES ir medicīnisko kaņepju saturošu ārstniecības preparātu “savstarpējās atzīšanas” trūkums. Lai gan “tradicionālās” zāles, ja tās ir apstiprinātas vienā dalībvalstī, var pārdot arī pārējās dalībvalstīs, diemžēl no kaņepju augiem pagatavotie ārstnieciskie līdzekļi šajā procedūrā nav iekļauti. Februārī Eiropas Komisija reģistrēja pilsoņu iniciatīvu, kas aicina nodrošināt labāku piekļuvi medicīniskajai kaņepei.

“Pamatojoties uz līdz šim veiktajiem zinātniskiem pētījumiem un pacientu pieredzi šī iniciatīva aicina veicināt cilvēku piekļuvi medicīniskajai kaņepei, un ļaut pacientiem pārvadāt kaņepes saturošos produktus visā ES, tādējādi nodrošinātu pilnīgu personu tiesību uz veselību izmantošanu”, teikts šajā pilsoņu iniciatīvā. Vienlaikus viņi aicina izvērtēt arī jautājumu par marihuānas lietošanas legalizāciju rekreacionālos nolūkos (neregulāra lietošana atpūtas nolūkos). ES gan pagaidām šādu iespēju noraida.

Ja sešu mēnešu laikā tiks saņemts vismaz viens miljons parakstu katrā no vismaz septiņām ES dalībvalstīm, tad Eiropas Komisija uzsāks tiesību aktu izstrādi, lai reglamentētu labāku nodrošinājumu ar medicīniskās marihuānas produktiem Eiropā.