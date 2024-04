Ģimenes ārsts Dzalbs: “Ļoti aktīvi strādājam pie plāna, kā uzlabot ģimenes medicīnu Latvijā” Ieteikt







“Šī brīža tas aktuālākais un svarīgākais jautājums primārajā veselības aprūpē ir tas, ka jau kopš pagājušā gada nogales ģimenes ārstu asociācijas kopā ar Veselības ministriju un citām sadarbības iestādēm ļoti aktīvi strādā pie plāna, kā uzlabot ģimenes medicīnu Latvijā,” tā intervijā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” sacīja ģimenes ārsts un Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes loceklis Ainis Dzalbs, apspriežot ģimenes ārstu darbu un palīdzības sniegšanu pacientiem primārās veselības aprūpes jomā.

Reklāma Reklāma

“Mēs visi zinām, ka mēs sagaidām no ģimenes ārstiem, lai tie ir pieejami, lai mēs strādājam aizvien vairāk, kvalitatīvāk, lai mēs spējam piedāvāt daudz un dažādus pakalpojumus arī reģionos,” turpināja teikt Dzalbs.

“Pacients sagaida, lai ģimenes ārsta prakse ir sazvanāma, lai ģimenes ārsta prakse ir spējīga realizēt visas pacientu vajadzības, kas no mums tiek sagaidīts. Protams, domājot par mūsu pacientiem un mūsu nozares attīstību, mēs ar Veselības ministriju tikāmies jau kopš pagājušā gada rudens jau 15 darba grupās. Un mēs ar visiem partneriem esam apsprieduši tās svarīgākās un aktuālākās lietas, kas mums – ģimenes ārstiem – būtu nozīmīgas nākamajos trijos gados, lai mēs varētu tiekties pēc iespējami vislabākās ģimenes medicīnas mūsu valstī,” pastāstīja ģimenes ārsts Dzalbs.

Dzalbs norādīja to, ka šajās sarunās tika pamanīts tas, ka ir nepieciešams finansējums ģimenes ārsta prakses uzturēšanai. “Tad šis jautājums šobrīd ir daļēji atrisināts. Un tomēr ģimenes ārstiem šobrīd ir iespējams pietiekami droši strādāt. Ir garantija, ka mēs spējam apmaksāt nepieciešamos rēķinus un turpināt savu darbu. Taču šobrīd visbūtiskākā prioritāte Lauku ģimenes ārstu asociācijas skatījumā ir cilvēku resursi. Kā es jau norādīju, pacienti no mums sagaida ārkārtīgi daudz, arī valsts izvirza arvien jaunas prasības gan profilaktiskajā darbā, gan hronisku pacientu aprūpē, un mēs esam atdūrušies pret to, ka mums nepietiek cilvēku resursu, lai šos pakalpojumus nodrošinātu,” tā TV24 raidījumā skaidroja Dzalbs.

Tieši tāpēc šobrīd top informatīvais ziņojums, kuru Veselības ministrijai “jāvirza uz Ministru kabinetu”. Un tajā teikts, ka šogad būtiskā izmaiņa, kas ir paredzama, ir papildu darbinieku finansējums, kam “optimālos apstākļos” būtu jāstājas spēkā ar šā gada maiju, uzsvēra Dzalbs.

“Domāju, ka tas ir visu ģimenes ārstu viens no visvairāk gaidītākajiem atbalsta soļiem no Veselības ministrijas un Ministru kabineta. Mēs no savas puses ļoti iedrošinām un aicinām Veselības ministriju aktīvi pārstāvēt šo ģimenes ārstu vajadzību Ministru kabinetā – sniegt visus nepieciešamos skaidrojumus. Arī no savas puses mēs sniegsim visu nepieciešamo atbalstu, lai mūsu komanda kļūst stiprāka un mēs būtu mūsu pacientiem pieejamāki, un varam sniegt vislabākos rādītājus un vislabāko aprūpes kvalitāti, ko no mums sagaida,” norādīja Dzalbs intervijā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu”, runājot par primāro veselības aprūpi un tās kvalitāti.