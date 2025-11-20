“Kārums” arbūza sieriņš turpina palīdzēt bērniem un dzīvniekiem: ziedoti vēl 5245 eiro 0
Biezpiena sieriņa “Kārums Flow” ražotāja “Food Union” ziedojumu apmērs Bērnu slimnīcas kanisterapijas programmai “Ķepu terapija” un kaķu palīdzības centram “Remi” ir sasniedzis jau 14092 eiro. Pateicoties rudenī notikušajam otrajam labdarības iniciatīvas posmam, tā ietvaros abām organizācijām, par godu Oskara godalgotās animācijas filmas “Straume” (angliski “Flow”) ražotajam sieriņam, apkopoti 5245 eiro. Šis neordinārās garšas sieriņš turpina saglabāt pircēju interesi, tai skaitā kļūstot par vienu no populārākajām un pārdotajām garšām arī “RIX Rīgas lidostas” pop-up veikalā.
Saskaņā ar ziedojumu līgumiem ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas fondu un Kaķu palīdzības centru “Remi”, “Food Union” ik kalendāro ceturksni ziedo noteiktu daļu no šī sieriņa apgrozījuma katrai organizācijai. Otrajā sadarbības ceturksnī, kas iekļauj jūliju, augustu, septembri, šī summa ir 2622,60 eiro katrai no tām.
Sadarbībā ar animācijas filmas “Straume” (angliski “Flow”) komandu, “Food Union” radīja īpašu “Kārums Flow” biezpiena sieriņu ar arbūza garšu. Šī garša nav izvēlēta nejauši – tā tapusi, iedvesmojoties no vairāk nekā 5000 Latvijas bērnu ieteikumiem, kas apkopoti “Food Union” organizētajās “Piena klases” ekskursijās. Starp daudzām minētajām vēlmēm tieši arbūza garša izrādījās vispieprasītākā.
Arbūza sieriņš vieno!
“Arbūza sieriņš ir kļuvis par simbolu draudzībai un labestībai. Tas atgādina, ka arī neliels prieks var nest lielu labumu. Šī iniciatīva pierāda, ka labestība var sākties arī no mazām lietām, piemēram, bērnu idejas – arbūza sieriņa, kas pārtapusi reālā atbalstā tiem, kuriem tas vajadzīgs visvairāk,” saka Ilva Veidemane, “Food Union” mārketinga daļas vadītāja.
Atbalsts bērniem un dzīvniekiem
Bērnu slimnīcas fonda programmas “Ķepu terapija” mērķis ir sniegt emocionālu un fizisku atbalstu bērniem, kuri ārstējas slimnīcā, ar speciāli apmācītu suņu palīdzību. Terapija tiek pielāgota katram mazajam pacientam individuāli, un tās pozitīvo efektu jau novērtējuši gan medicīnas darbinieki, gan ģimenes. Vairāk informācijas par “Ķepu terapiju”.
Savukārt Kaķu palīdzības centrs “Remi” ir brīvprātīgo dzīvnieku glābēju organizācija, kas rūpējas par bez aprūpes palikušiem kaķiem, nodrošinot tiem ārstēšanu, pagaidu mājas un meklējot jaunas ģimenes. Vienlaikus centrs sniedz atbalstu arī sabiedrības mazāk aizsargāto iedzīvotāju mājdzīvniekiem, iespēju robežās nodrošinot bez maksas veterināro aprūpi. Vairāk informācijas par “Remi” centru.
Šī labdarības iniciatīva turpināsies līdz pat 2026. gada pavasarim, ar ziedojumiem atbalstot izvēlētās organizācijas Latvijā.
Pieejamība veikalos un kopējais sortiments
Īpašais “Kārums” arbūzu biezpiena sieriņš “Flow” vispirms bija pieejams Latvijas tirgū – aprīļa beigās un maija ietvaros tas pakāpeniski parādījās tādu veikalu tīklu plauktos kā “Maxima”, “Lidl”, “Elvi”, “Top”, “Mego” un citos. Pašlaik tas tiek eksportēts uz Igauniju, Lietuvu, kā arī Liebritāniju, Īriju, Nīderlandi, Vāciju, Spāniju, Kanādu, Bulgāriju un Maltu.
Zīmola “Kārums” klāstā ir 33 produkti. Saldo našķu kategorijā ir pieci produktu veidi – 17 biezpiena sieriņi, kā arī sieriņu multipaka, 5 saldā krējuma krēmi, 5 bifido jogurti, 2 biezpiena krēmi. Savukārt sāļo “Kārumu” klāstā ir 3 svaigie sieri ar un bez piedevām.