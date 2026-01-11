FOTO. Īpašs svētku cienasts gan jubilārei, gan svētku viesiem! Lācene Ilzīte godam nosvinējusi savu 25 gadu jubileju 0
Līgatnes dabas takās šodien notika lācenes Ilzītes 25 gadu jubilejas svinības. Lācenei dzimšanas dienā bija īpašs svētku cienasts, bet svētku viesus jeb Līgatnes dabas taku apmeklētājus cienāja ar siltu zupu un tēju.
Par godu Ilzītes jubilejai tiek organizēts arī zīmējumu konkurss “Daudz laimes, lācenei Ilzītei!”, kurā aicināti piedalīties skolēni vecumā no septiņiem līdz 12 gadiem. Skolēnu zīmētie apsveikumi jāsūta uz Dabas aizsardzības pārvaldi līdz 18. janvārim, savukārt 21. janvārī izlozes kārtībā noteiks četrus balvu ieguvējus. Viens uzvarētājs saņems bezmaksas klases vai ģimenes apmeklējumu Līgatnes dabas takās, bet vēl trīs uzvarētāji saņems Līgatnes dabas taku grāmatu “Mana adrese – Mežs”.
Sabiedrība ar lielu interesi sekojusi līdzi Ilzītes dzīvei jau kopš viņas dzimšanas. Lācene piedalījusies dokumentālajās un mākslas filmās, iemūžināta dabas fotogrāfu darbos un ik dienu priecē Līgatnes dabas taku apmeklētājus.
Lācene Ilzīte dzimusi 2001. gada 11. janvārī Līgatnes dabas takās. Piedzimstot viņa svēra 500 gramus, bet patlaban sasniegusi aptuveni 150 kilogramu svaru. Tā kā bioloģiskā māte par lācēnu nevarēja parūpēties, rūpes jau no pirmajām dienām uzņēmās dzīvnieku kopēja Velga Vītola, kura Ilzītei kļuva par audžu mammu.
Ilzīte raksturota kā mierīga, atturīga un kārtību mīloša lācene, kura turas pie ierastās dienas kārtības un izceļas ar priekšzīmīgām ēšanas un voljēra uzturēšanas manierēm. Nebrīvē dzīvojošiem lāčiem 25 gadi ir spēka un dzīves pieredzes pilnbrieda laiks, tādēļ Ilzītes jubileja ir būtisks notikums gan viņai, gan cilvēkiem, kuri gadu gaitā kļuvuši par šīs lācenes stāsta daļu.
Sociālajā vietnē “Facebook” Velga Vītola dalījusies sirsnīgās bildēs. Dažās no tām lācene Ilzīte redzama pavisam maziņa.