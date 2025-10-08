“Es ceru, ka tā cena tāda, jo nāk komplektā ar 12 “Kārums” sieriņu kastēm!” latvieši sašutuši par cenām lidostā 0
LA.LV jau vēstīja, ka “Kārums” sācis tirgot jaunu, neēdamu “sieriņu”, sajūsminot daudzus cilvēkus. “Kārums” pārstāvji atklājuši plašāku informāciju par lielajiem jaunumiem.
Atzīmējot Latvijā mīlētākā pārtikas produktu zīmola “Kārums” panākumus eksporta tirgos šogad un 2024. gadā, atklāts “Kārums” “pop-up” veikals Rīgas lidostā. Visu oktobri ikviens ceļotājs varēs iegādāties ne tikai pilnu sortimentu jeb 16 garšu “Kārums” biezpiena sieriņu veidus, bet arī šogad radīto “Kārums” suvenīru kolekciju – zeķes “sieriņi”, Latvijā ražoto porcelāna šķīvīti un vārniņas mīļmantiņu.
Tomēr, kamēr daļa latviešu jūsmo, citi ir neapmierināti ar cenām. Skaidrs, ka lidostā viss vienmēr ir dārgāk, tomēr visam ir savas robežas.
“Beidzot nogāju gar Kāruma pop up stendu lidostā. Saprotu lidostas cenas, bet ne jau par vienu “Kāruma” vārnu prasīt 54,90, pie tam ar atlaidi!” vīrietis sašutis.
““Kārums” sieriņus tagad var sastapt arvien vairāk vietās pasaulē, tostarp mazumtirdzniecības ķēdēs Eiropā. Piemēram, “Alfamega” tīklā Kiprā, “COOP”, “Eurospar” un “Meny” Norvēģijā, “LEDO”, “Kliver” un “MixMarkt” tīklos Vācijā, “Supervalu” tīklā Īrijā, kā arī drīzumā vienā no lielākajiem mazumtirdzniecības tīkliem Eiropā. Pērn vien pieaudzējām “Kārums” sieriņu eksportu par 52 %, un šogad plānojam izaugsmi vairāk nekā 15 % apmērā,” skaidro Artūrs Čirjevskis, “Food Union” vadītājs Latvijā un Eiropā.
Viņš papildina: ““Kārums” zīmolam kļūstot atpazīstamākam Eiropas plaša patēriņa produktu tirdzniecības vietās, tas pelnījis arī atbilstošu mārketinga atbalstu. Rīgas lidosta “pop-up” veikalam jeb “Kārums” vēstniecībai izvēlēta, lai zīmola vietējie fani sieriņus un suvenīrus var ērti paņemt līdzi, ceļojot vai apciemojot savus tuvos ārzemēs. Šīs veikaliņa mērķauditorija noteikti ir arī tūristi, kuri apmeklē Latviju – vēlamies, lai pēcāk viņi atpazītu gardos suvenīrus no Latvijas savu valstu piemājas veikalos”.
Ar “Kārumam” raksturīgu vārnas maskota dauzīšanos un aktivitātēm pasažieriem, “Kārums” “pop-up” veikals atklāts 25. septembrī Rīgas lidostas izlidošanas zonā sadarbībā ar “ATU Duty Free”, kur tas darbosies katru dienu līdz 30. oktobrim. Tajā pieejami 16 veidi biezpiena sieriņu, kā arī šovasar popularitāti guvušie “Kārums” suvenīri no www.karumsveikals.lv.
“”Kārumam” esot starp valstī mīlētākajiem zīmoliem jau daudzu gadu garumā, tas neizbēgami ir kļuvis par Latvijas un latviskās identitātes un garšu simbolu. Tieši tādās – sirsnīgās, cilvēcīgās un vienkāršās – noskaņās arī iekārtota šī pirmā “Kārums” vēstniecība – pašu un Latvijas apmeklētāju priekam!” uzsver Ilva Veidemane, “Food Union” Mārketinga daļas vadītāja.
Izaugsme eksporta tirgos
2024. gadā “Food Union” Latvijā kopumā izvērsa pārdošanu eksporta tirgos, galvenokārt koncentrējoties uz Latvijā ražota krēmsiera, biezpiena sieriņu, krējuma un saldējuma pārdošanu, no kuriem visveiksmīgāk izdevies attīstīt tieši krēmsiera un biezpiena sieriņu pārdošanu. 2024. gadā uzņēmums jau eksportēja uz 30 valstīm, eksporta apjomam sasniedzot trešo daļu no kopējā apgrozījuma jeb EUR 45,7 miljonu eiro apmērā. 2024. gada jaunpienākušo eksporta tirgu lokā bija Kanāda, Somija, AAE, Zviedrija, Libāna, Omāna un Ēģipte.
“Kārums” biezpiena sieriņi ir trešā populārākā eksporta produktu kategorija pēc krēmsiera un krējuma, un visaugošākā. 2024. gadā “Food Union” eksportēja 380 tonas saldo gardumu, kas ir par 52 % vairāk, nekā 2023. gadā. Savukārt, 2025. gadā izaugsme plānota aptuveni 15 % apmērā pret 2024. gadu. Šogad jauno tirgu vidū ir Malta, Beļģija un Serbija. Ukraina, Lietuva un Igaunija turpina būt par lielākajiem “Food Union” eksporta tirgiem naudas ziņā.