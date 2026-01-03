“Nācās saukt palīgā kaimiņus, lai bērnu dabūtu ārā!” Steidzamu palīdzību lūdz ģimene, kas dzīvoja tieši zem Torņakalnā uzsprāgušā dzīvokļa 0
Kopš vakardienas sprādziena Torņakalnā – Bauskas ielā, ir izskanējis daudz informācijas, daudzi cilvēki uz laiku ir palikuši bez mājām, nobijušies un uzdod neskaitāmus jautājumus par notikušo.
LA.LV sazinājās ar Janu, kura dzīvo netālu un bijusi viena no pirmajām, kas skrēja palīgā brīdī, kad Bauskas ielas namā nogranda sprādziens. Jana labi pazīst ģimeni, kas dzīvo tieši zem uzsprāgušā dzīvokļa – jau kopš bērnības draudzējusies ar šiem cilvēkiem, tāpēc arī šobrīd Jana cenšas meklēt variantus, kā draugiem palīdzēt.
“Sprādziena brīdī viņi bija mājās. Bērns bija otrā istabā, un sprādziena rezultātā tika nobloķētas durvis. Nācās saukt palīgā kaimiņus, lai bērnu dabūtu ārā,” stāsta Jana, kura zina teikt, ka bērns ir 14 gadus veca meitene.
Šobrīd visi dzīvokļa iemītnieki ir apmetušies vienistabas dzīvoklī pie saviem draugiem: “Tas, ko piedāvāja pašvaldība, bija, maigi izsakoties, dzīvošanai nepiemērots. Piemēram, tualetes atradās ārpus mājokļa.”
“Es biju pagalmā, kad nogranda sprādziens. Izdzirdot to, metos uz to māju, gāju iekšā, centos palīdzēt cilvēkiem. Klauvēju pie visiem dzīvokļiem, rosinot pamest telpas, jo sapratu, ka cilvēkiem ir nekavējoties jāevakuējas. Visi tur bija apjukuši, jo nevarēja īsti saprast, kāds kaitējhums ir nodarīts, bet es no ārpuses to jau biju redzējusi. Kad ieskrēju tajā mājā, vienā brīdī gan sabijos arī par sevi un iedomājos, ka mājās palika mana meitiņa…” stāsta Jana.
Viņas draudzene Jana, kas dzīvoja stāvu zemāk, bijusi tā, kas izsaukusi “Gaso”, jo savā dzīvoklī sajutusi spēcīgu gāzes smaku un dzirdējusi, ka kaimiņš griež trubas.
Šobrīd Jana sociālajos medijos publicējusi lūgumu palīdzēt savu draugu ģimenei. Publicējam to turpinājumā.
“Steidzams palīdzības aicinājums – gāzes sprādziena cietušajiem (Rīga, Bauskas ielā 15, dzīvoklis Nr. 59)
02.01.2026. ap plkst. 15:30 Rīgā, Bauskas ielā 15, notika smags gāzes sprādziens. Sprādziena rezultātā uzsprāga dzīvoklis 5. stāvā un ēkai tika nodarīti nopietni, neatgriezeniski bojājumi.
Īpaši smagi cieta dzīvokļa Nr. 59 iedzīvotāji – ģimene no 4 cilvēkiem (tajā skaitā bērns un pensionāre ar invaliditāti). Viņi vienā dienā palika bez mājām un bez jebkādas iedzīves.
Šobrīd vissvarīgākais ir finansiāls atbalsts – līdzekļi ir nepieciešami pagaidu dzīvesvietai, pirmās nepieciešamības lietām un dokumentu atjaunošanai.
Ja ir iespēja palīdzēt finansiāli – būsim ļoti pateicīgi. Ļoti lūdzam dalīties ar šo informāciju – katrs mazs ieguldījums nozīmē daudz.
Paldies ikvienam par atsaucību un līdzjūtību!
JŪLIJA KAPUSTINSKA
LV58HABA0551063851745
Pamatojums: Palīdzība sprādzienā cietušai ğimenei