“Kārums” sācis tirgot jaunu, neēdamu sieriņu; sabiedrība “starā” 0
“Kārums” iznācis jauns, vēl iepriekš nebijis sieriņš. Par to priecājas sociālo mediju lietotāji.
Sergejs platformā “X” raksta: “Kārums beidzot tirgo arī šos sieriņus. Es nesaprotu, kāpēc Kāruma jaunais sieriņš vēl nav svarīgākā ziņa visos internetos.”
Komentāros cilvēki ironizē.
Cilvēks ar segvārdu Mis Peperoni, atsaucoties uz zeķu krāsu, jautā: “Ar ķirbjiem?”
Arī citam komentētājam interesē jaunā sieriņa garša: “Ar kādu garšu?”
Alise, savukārt, nesaprot, kāpēc “Kārums” ko tādu izveidojis tikai tagad: “Es nesaprotu – kāpēc šis prasīja viņiem TIK daudz gadus?!”
“Nu, bet saki, kur! Kur meklēt? Vaig man tādus! 😄” nepacietīgs ir cits komentētājs.
Cits šo sauc par zeķu fetišu citā līmenī.
Kārums beidzot tirgo arī šos sieriņus. Es nesaprotu, kāpēc Kāruma jaunais sieriņš vēl nav svarīgākā ziņa visos internetos. pic.twitter.com/XRbbAuq5w3
— Sergejs Bižāns (@mrserge) September 24, 2025