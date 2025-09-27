Foto: Ieva Lūka/LETA

“Kārums” sācis tirgot jaunu, neēdamu sieriņu; sabiedrība “starā” 0

LA.LV
12:35, 27. septembris 2025
Stāsti Izpēte

“Kārums” iznācis jauns, vēl iepriekš nebijis sieriņš. Par to priecājas sociālo mediju lietotāji.

Reklāma
Reklāma
Mājas
Kādā vecumā kaķis tiek uzskatīts par vecu: atbild veterinārārsts
“Kārums” sācis tirgot jaunu, neēdamu sieriņu; sabiedrība “starā”
Kokteilis
Numerologs atklāj, cik laulību jums paredzējis liktenis, balstoties uz jūsu dzimšanas datumu 7
Lasīt citas ziņas

Sergejs platformā “X” raksta: “Kārums beidzot tirgo arī šos sieriņus. Es nesaprotu, kāpēc Kāruma jaunais sieriņš vēl nav svarīgākā ziņa visos internetos.”

Komentāros cilvēki ironizē.

Cilvēks ar segvārdu Mis Peperoni, atsaucoties uz zeķu krāsu, jautā: “Ar ķirbjiem?”

CITI ŠOBRĪD LASA
“Mēs devām signālus dažām valstīm!” Zelenskis paziņo ko iepriekš neizpaustu saistībā ar krievu dronu skaitu Polijā
Veselam
Kas notiks ar tavu ķermeni, ja katru dienu ēdīsi bumbierus?
Veselam
Kā pārvarēt vientulību un atgūt dzīvesprieku: 10 pārbaudīti veidi

Arī citam komentētājam interesē jaunā sieriņa garša: “Ar kādu garšu?”

Alise, savukārt, nesaprot, kāpēc “Kārums” ko tādu izveidojis tikai tagad: “Es nesaprotu – kāpēc šis prasīja viņiem TIK daudz gadus?!”

“Nu, bet saki, kur! Kur meklēt? Vaig man tādus! 😄” nepacietīgs ir cits komentētājs.

Cits šo sauc par zeķu fetišu citā līmenī.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Saskābušā “Kāruma” sieriņa sāgas turpinājums: “Maxima” sniedz komentāru un atvainojas pircējiem
“Kāruma” krīze Latvijā?! Cilvēki no dažādām vietām ziņo par saskābušiem biezpiena sieriņiem, kuri nopērkami veikalos
FOTO. Kas notika ar vārnu? “Kārums” pārsteidz ar jaunu biezpiena sieriņa garšu un varoni
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.