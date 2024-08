Foto: Ekrānuzņēmums no sociālo mediju platformas “X”

Kas īsti notiek Kurskā? Krievija sniegusi pretrunīgus paziņojumus







Analītiķi norāda, ka oficiālās varas iestādes un Aizsardzības ministrijas struktūras nav saskaņojušas savus paziņojumus par vakardienas notikumiem Krievijā, Kurskas apgabalā, vēsta “UNIAN“.

Kurskas apgabala vietējās varas iestādes un Aizsardzības ministrija nav saskaņojušas versijas par reģionā notiekošo. Līdz ar to krievi sniedza pretrunīgus paziņojumus.

Saskaņā ar Kara izpētes institūta (ISW) datiem gubernators Aleksejs Smirnovs un vairāki Krievijas militārie blogeri brīdināja, ka Kurskas apgabala Sujānas un Korņevskas rajona pierobežas rajonos turpinās kaujas. Tajā pašā laikā Aizsardzības ministrija un FSB bija pārliecinātas, ka tās esot atvairījušas “izrāviena” mēģinājumus.

Krievijas avoti apgalvo, ka Ukrainas karaspēks 6. augustā veicis vairākus uzbrukumus pāri robežai Kurskas apgabalā. Saskaņā ar Krievijas versiju Ukrainas spēki esot uzbrukuši Krievijas pozīcijām pie Nikolajevo-Darjinas un Olešņas Kurskas apgabalā.

Ģeolokācijas kadros redzamas bojātas un pamestas bruņumašīnas aptuveni septiņus kilometrus uz ziemeļiem no starptautiskās robežas uz rietumiem no Ļubimovkas, Kurskas apgabalā.

Krievijas avoti apgalvo, ka kadros redzama Ukrainas tehnika, bet ISW to nevarēja ne apstiprināt, ne noliegt.

Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvoja, ka Krievijas rezerves spēki atbildējuši uz iespējamajiem Ukrainas uzlidojumiem, savukārt Krievijas iekšējais avots apgalvoja, ka uzlidojumus atvairījuši arī Čečenijas īpašo spēku “Ahmat” elementi, taču ISW nevar pārbaudīt šos apgalvojumus.

Krievijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka Krievijas karaspēks reidu laikā esot iznīcinājis 16 Ukrainas bruņumašīnas un ka Krievijas karaspēks esot sācis atbildes triecienus pret Ukrainas pozīcijām Sumu apgabalā.

Krievijas emuāru autori ir publicējuši videomateriālus, kuros it kā redzamas iespējamo Ukrainas uzlidojumu sekas, lai gan lielākā daļa no videoierakstos redzamajiem postījumiem ir Ukrainas parastās apšaudes rezultāts un neliecina par to, ka šajā apgabalā notikušas sauszemes darbības.

Kā iepriekš ziņoja UNIAN, 6. augustā parādījās ziņas par kaujām pie robežas ar Krieviju. Krievijas provokatīvie kanāli apsūdzēja Ukrainu iebrukumā, taču Bruņoto spēku ģenerālštābs šo informāciju nekomentēja.

Krievijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka “ienaidnieks mēģināja izlauzties”, taču “karaspēks cieta ievērojamus zaudējumus un atkāpās”. Drīz vien viņi izņēma šo fragmentu no sava Telegram kanāla.

Vakarā Kurskas apgabala gubernatora pienākumu izpildītājs Aleksejs Smirnovs paziņoja, ka situācija uz robežas joprojām ir saspringta un kaujas turpinās.