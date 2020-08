Publicitātes foto

Iekārtojot mājas biroju, svarīga ir ne tikai vieta, bet arī mājas birojam nepieciešamais aprīkojums, sākot ar pildspalvām un beidzot ar nepieciešamo tehniku. Protams, strādājot no mājām nav iespējams iztikt bez laba un kvalitatīva datora, tomēr reizem ir nepieciešams kādus dokumentus arī iegūt papīra formā. Viens no variantiem, protams, ir doties uz kādu no uzņēmumiem, kas piedāvā printēšanas pakalpojumus, tomēr nevar noliegt, ka printeris mājās ir daudz ērtāka izvēle, īpaši, ja dokumenti jāizprintē steidzami.

Printeru piedāvājums veikalos ir ļoti plašs, tāpēc ir svarīgi apzināt visas tās lietas, kas jāņem vērā pirms iegādāties printeri savam mājas birojam.

Cik noslogots būs printeris?

Viens no svarīgākajiem aspektiem, izvēloties printeri ofisam mājās, ir saprast, cik daudz un cik bieži būs jāprintē. Ja printēšana iecerēta tikai laiku pa laikam nevis katru dienu lielos apjomos, var droši izvēlēties visvienkāršākos veikalos pieejamos printerus. Printeri, kas paredzēti salīdzinoši mazam darbības apjomam, varbūt nebūs ar daudzām funkcijām, tomēr tie būs lētāki.

Pirms drukas ierīces iegādes arī jāpievērš uzmanība drukāšanas ātrumam, ja zināms, ka jāprintē būs daudzas lapas, tad labāk izvēlēties tādu printeri, kurš spēj drukāt ātri un kvalitatīvi. Ja zināms, ka ikdienā nāksies printēt daudz un bieži, ir vērts iegādāties printeri, kas paredzēts darbam birojā, jo tie paredzēti lielākiem darba apjomiem.

Vai nepieciešama krāsu vai melnbaltā drukāšana?

Visbiežāk printera izvēli nosaka tas, vai tas ir lāzera vai tintes printeris, tomēr svarīgi ir arī saprast, vai nepieciešams krāsu printeris, vai arī pietiks ar melnbalto drukāšanu.

Jāņem vērā, ka ja tiks iegādāts krāsu printeris, vienmēr būs jāpērk divi krāsu kārtridži- attiecīgi melnajai krāsai un krāsainajai drukāšanai. Melnbaltai drukāšanai pietiks tikai ar vienu kārtridžu, kas ilgtermiņā ļauj ietaupīt naudu.

Vai pietiks tikai ar drukāšanas funkciju, vai nepieciešamas arī citas funkcijas?

Ja printeris nepieciešams tikai un vienīgi drukāšanai, var droši iegādāties visparastāko printeri, un ar to būs pilnīgi pietiekami, lai mājas birojs darbotos pilnvērtīgi, tomēr, ja ir zināms, ka pastāv iespēja, ka būs dokumenti, kas būs jākopē vai jāieskenē, ir vērts iegādāties universālu ierīci, kurā visas šīs funkcijas ir apvienotas. Protams, šīs ierīces var iegādāties arī atsevišķi, tomēr, ja printeris nepieciešams tikai mājas biroja darbības uzturēšanai, tad var izvēlēties universālo printeri. Īpaši, ja mājas birojam atvēlēta neliela platība.

Kāds ir budžets printera iegādei?

Nenoliedzami, iegādājoties jebkuru lietu, svarīga ir tās cena. Tas attiecas arī uz printeru iegādi. Pirms izdarīt savu izvēli par labu kādam konkrētam modelim, ir vērts izpētīt veikalu piedāvājumus, lai salīdzinātu to cenas un varētu veiksmīgāk izvēlēties sev atbilstošāko.

Izvēli var palīdzēt atvieglot ne tikai tas, ka ir saprotams, kādām vajadzībām printeris tiks izmantots, bet arī tas, kādi ir tehnikas iegādei atvēlētie budžeta griesti. Jo piedāvājums ir diezgan plašs un dažādās cenu robežās, piemēram, ļoti ērti un izdevīgi var iegādāties printeri interneta veikalā 220.lv, kur iespējams atrast jebkurām vajadzībām atbilstošus printerus.

Cik maksās printera krāsu kārtridžu atjaunošana?

Datortehnika arī prasa regulāru apkopi, tikai tad tā kalpos labi un ilgi. Tas pats attiecas arī uz printeriem. Ir vērts pirms printera iegādes uzzināt, cik viegli būs veikt to apkopi un nomainīt krāsu kārtridžus.

Ir vērts arī jau laicīgi painteresēties, cik maksās kārtridžu nomaiņa un vai ir iespējams tos varbūt atkārtoti uzpildīt, ja ir iespējams, tad cik tas izmaksās. Tas palīdzēs arī izvairīties no situācijas, kad printeris nopirkts par salīdzinoši zemu cenu, bet vēlāk izrādās, ka printera kārtridžu maiņa izmaksā diezgan padārgi.

Lai arī kāds printeris būtu nepieciešams mājas birojam, vērts rūpīgi izpētīt visus piedāvājumus, jo mūsdienās ir pieejams plašs datortehnikas piedāvājums. Iepriekšēja izpēte ļaus atrast vispiemērotāko risinājumu gan izmantojamo funkciju ziņā, gan arī cenu ziņā. Ir vērts iedziļināties arī tehniskās specifikācijas aprakstā, lai saprastu, cik kvalitatīvs būs iegādātais printeris un cik ātri tas drukās.