FOTO. “Kas tāds vēl nebija piedzīvots.” Ventas upes tuvumā no debesīm krītoša zivs sasit automašīnu Ieteikt







Autovadītāji ikdienā piedzīvo visdažādākās situācijas, kurās transportlīdzekļiem tiek nodarīti bojājumi, taču tas ne vienmēr notiek tipiskos negadījumos. Zaudējumus transportlīdzekļiem mēdz nodarīt arī dzīvnieki: putni, grauzēji, kaķi, suņi un citi. Viens no neparastākajiem šogad apdrošināšanas sabiedrībā ERGO pieteiktajiem KASKO gadījumiem liecina, ka pat zivis var kļūt par negaidītu draudu automašīnas tehniskajam stāvoklim, radot zaudējumus vairāku simtu eiro apmērā.

Reklāma Reklāma

Viens no pārsteidzošākajiem šī gada ERGO KASKO apdrošināšanas gadījumiem notika Ventas upes tuvumā, kur kāds autovadītājs konstatēja, ka pagalmā novietotā transportlīdzekļa vējstikls ir sasists un uz tā redzamas zvīņas un asiņaini traipi. Meklējot noslēpumainā negadījuma iemeslu, autovadītājs netālu no automašīnas atrada 34 cm garu un nepilnus 700 gramus smagu asari. Pēc situācijas analīzes tika secināts, ka zivs, visticamāk, lidojuma laikā izkritusi kādam no plēsīgajiem putniem un neveiksmīgi piezemējusies uz spēkrata vējstikla.

“Autobraucēji rēķinās ar to, ka neparedzēti bojājumi transportlīdzekļiem var rasties ceļu satiksmes negadījumos, vandālisma, dabas stihiju dēļ vai, piemēram, sadursmēs ar meža zvēriem. Taču mūsu pieredze rāda, ka arī dažādi mazie dzīvnieki mēdz apdraudēt transportlīdzekļu drošību – ik gadu saņemam desmitiem šādu KASKO pieteikumu. Grauzēji sabojā auto elektroinstalācijas, putni, kaķi un suņi saskrāpē spēkratu virsbūvi – tie ir tikai daži no piemēriem, ar ko auto īpašnieki saskaras ikdienā. Situācija ar putnu un zivi noteikti ir viena no neparastākajām, un par to izmaksājām atlīdzību 360 eiro apmērā, taču ne visi gadījumi, kuros iesaistīti mazie dzīvnieki, izmaksu ziņā ir tik salīdzinoši nelieli,” skaidro ERGO Atlīdzību regulēšanas departamenta direktore Sanita Rubene.

Publicitātes foto.

Publicitātes foto.

Grauzēju pusdienu galds – motortelpa

Visbiežāk bojājumus automašīnām nodara grauzēji, peles un žurkas, kuras kā siltu vietu patvērumam izvēlas auto motortelpu, sagraužot ne vien izolāciju zem motora pārsega, bet arī vadus, caurules un dažādas sistēmas. ERGO ir saņemti pieteikumi par sagrauztām “AdBlue” sistēmas sprauslām, turbīnas gaisa trubu, aizmugurējām drošības jostām, auto paklājiņu u.tml.

Grauzēju postījumi var būt gan dārgi, gan grūti pamanāmi līdz brīdim, kad spēkratam parādās acīmredzami tehniski traucējumi. Tā kāds autovadītājs saskārās ar nepatīkamu situāciju, kad transportlīdzeklim, vairākas dienas stāvot uz ielas, žurka sagrauza vadus un auto remonts izmaksāja vairāk nekā 700 eiro. Citā gadījumā peles sabojāja motora pārsega tapsējumu un dzesēšanas sistēmas daļas, radot 330 eiro lielus zaudējumus.

Putnu un suņu skrāpējumi

Nopietnus bojājumus automašīnu virsbūvei mēdz nodarīt arī suņi, kuri, medību instinkta vadīti, cenšas noķert citus dzīvniekus, kas paslēpušies motortelpā vai zem transportlīdzekļa. Piemēram, kādu spēkratu, kas pa nakti bija novietots stāvēšanai, suns ar nagiem saskrāpēja tik ļoti, ka bojājumu novēršanai izmaksātā KASKO atlīdzība sasniedza 3300 eiro. Iemesls, visticamāk, bija motortelpā paslēpies grauzējs, kuru suns mēģināja notvert. Citā līdzīgā situācijā suņi saskrāpēja auto, mēģinot piekļūt meža dzīvniekam, kas bija paskrējis zem transportlīdzekļa. Tas prasīja 790 eiro lielus remonta izdevumus, kurus auto īpašniekam sedza apdrošināšana.

Reklāma Reklāma

“Gadījums ar zivi, kas izkrita putnam, sasitot vējstiklu, ERGO praksē ir unikāls, taču kopumā putnu radīti bojājumi automašīnām nav retums. Visbiežāk tie saistīti ar skrāpējumiem, putniem pārvietojoties pa transportlīdzekļu virsmu, vai ar priekšmetu nomešanu no augstuma,” stāsta S. Rubene. Piemēram, kāda automašīna, kas ilgstoši stāvēja pagalmā netālu no atkritumu tvertnēm, kļuva par putnu pulcēšanās vietu. Kaimiņi bija novērojuši, ka putni uz spēkrata uzturas ilgstoši, un rezultātā automašīnas virsbūve tika pamatīgi saskrāpēta. Izmaksātā KASKO apdrošināšanas atlīdzība sasniedza 900 eiro. Kāds cits autovadītājs konstatēja, ka viņa automašīnai ir iesists aizmugurējais logs un iespējamās vaininieces, visticamāk, ir lielās kaijas, kas, meklējot barību, nometušas uz spēkrata kādu priekšmetu. Šajā gadījumā apdrošināšana kompensēja 290 eiro lielus zaudējumus.

“Auto bojājumi, kas saistīti ar mazajiem dzīvniekiem, notiek biežāk, nekā cilvēki iedomājas. Vēlamies atgādināt, ka šādi gadījumi ir iekļauti KASKO apdrošināšanas segumā, kas auto īpašnieku pasargā no finansiāliem zaudējumiem. Vienlaikus, lai parūpētos par savu transportlīdzekli, iesakām autovadītājiem pievērst uzmanību tam, kur un kā auto tiek novietots, kā arī regulāri pārbaudīt motortelpu, jo īpaši gada aukstajos mēnešos, kad grauzēji meklē siltu patvērumu,” atgādina ERGO pārstāve.