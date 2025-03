“Kaujas ir pietiekami intensīvas un smagas…” Slaidiņš informē, vai Ukrainas armija būs spiesta pilnībā atkāpties no pozīcijām Kurskas sektorā Ieteikt







TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarību Ukrainā”, stāstot par būtiskākajiem jaunumiem frontē, NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš detalizēti skaidroja par notiekošo Kurskas apgabalā Krievijā, tostarp par Sudžu, kura kopš 2024.gada augusta vidus atradusies Ukrainas armijas kontrolē, taču tagad piedzīvo Krievijas armijas uzbrukumus. Šonedēļ, 12.martā, tika ziņots, ka Ukrainas bruņotie spēki plānveidīgi sākuši pamet Krievijas Kurskas apgabalu.

NBS majors Slaidiņš, stāstot par Kurskas sektoru, iesākumā demonstrēja raidījumā video kadrus, kuros redzami Krievijas karavīri Sudžas centrā.

“Tur ukraiņu avangards bija kaujās, bet izskatās, ka no šā placdarma praktiski nekas nav palicis… Vēl jau ir, un skaidrs, ka ukraiņi lēnām apkāpjas uz savu teritoriju, cerams uz nostiprinātām pozīcijām. Tomēr militārais faktors ir ietekmējis nepieciešamību izvest Ukrainas bruņotos spēkus. Krievija atkal spēj nogriezt galvenos loģistikas ceļus, liekot Ukrainas vienībām atkāpties uz Sumu reģionu. Turklāt pēdējās krievu operācijas Kurskas apgabalā notika praktiski tukšās apdzīvotās vietās, kuras būtu iespējams atgūt, ja būtu atbilstoši munīcijas krājumi,” sīkāk par situāciju Kurskas sektorā TV24 raidījumā stāstīja Slaidiņš.

Slaidiņš pieļāva, ka ukraiņi šajā vietā neturēja “milzīgus krājumus”, lai tie nenonāktu Krievijas rokās. “Jautājums tikai – cik šī atkāpšanās Ukrainai maksāja? Bet krievi nerunā par to, ka būtu lieli ielenkumi. Jā, ir daži video, kur ir gūstekņi – kādi 5 līdz 10… Bet nav tā, ka krievi būtu lielas Ukrainas bruņoto spēku vienības sagūstījuši, bet tehnikas zaudējumi ir, jo nav daudz to ceļu, pa kuriem atkāpties, un krievi tur viņus zem uguns. Turklāt, ja paskatāmies uz karti, krievi ir aktīvi arī uz rietumiem no šī placdarma – tātad laužas iekšā Sumu apgabalā, un kaujas notiek pierobežā. Kaujas ir pietiekami intensīvas un smagas,” norādīja Slaidiņš par frontē notiekošo Kurskas apgabalā.

Vai pašlaik notiekošais ap Sudžu un visā pārējā Kurskas sektorā liecina par to, ka tuvākajās dienās mēs vairs Ukrainas armiju tur neredzēsim? “Domāju, ka nē [neredzēsim], jo apgādes ceļi ir zem uguns, ukraiņi nespēj… Tas ir tas galvenais izaicinājums,” atteica NBS majors.

Slaidiņš TV24 raidījuma “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” turpinājumā vēl uzskaitīja 4 mācībstundas no Kurskas sektora.

Pirmais ir sekojošs – Krievija cieta zaudējumus un pasaule redzēja Ukrainas bruņoto spēku spēju veikt ofensīvu Krievijas teritorijā, kas iespējams ir vissvarīgākais secinājums. Otrais punkts – Krievija ir cietusi reputācijas zaudējumus un tās kodolšantāža ir bijusi “blefs”. Trešā mācībstunda – unikāla kaujas pieredze, kas noderēs, ja Krievija sāks jukt. Savukārt ceturtā mācībstunda Kurskas sektorā ir tāda, ka Ukrainas bruņotie spēki demonstrēja efektīvu mijiedarbību ar vietējiem iedzīvotājiem, uzsvēra NBS majors Slaidiņš.

