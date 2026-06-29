“Kaut kas aizdomīgs!” Kaspars “Viadā” iegādājas 3 momentloterijas, bet vēlāk atklāj ko negaidītu 0
Cerot izmēģināt savu veiksmi, Kaspars, braucot mājup no darba, piestāja kādā “Viada” degvielas uzpildes stacijā, kur ne tikai uzpildīja degvielu, bet arī iegādājās trīs “Latvijas loto” momentloterijas “Simtgades loterija”. Tomēr mājās viņu sagaidīja nepatīkams pārsteigums, vēsta TV3 raidījums “Bez Tabu”.
Sākotnēji vīrietis bija iecerējis iegādāties divas loterijas biļetes, taču, uzzinot, ka tirdzniecībā palikušas vairs tikai trīs, nolēma nopirkt visas.
Kad pēc aptuveni 15 minūšu brauciena mājās Kaspars sāka kasīt pirmo biļeti, viņam radās aizdomas, taču sākumā tam nepievērsa lielu uzmanību. Otrās biļetes kasīšanas laikā viņš pamanīja, ka drošības kods jau ir nokasīts, bet, paņemot trešo biļeti, atklājās tas pats.
“Sāku kasīt pirmās biļetes lauciņus. Šķita kaut kas aizdomīgs, bet nepievērsu uzmanību. Tajā nebija laimesta, sāku kasīt otro biļeti. Kad gandrīz visu jau biju nokasījis, pamanīju, ka jau ir nokasīts drošības kods. Paņēmu trešo biļeti, kur vēl neko nekasīju nost, ieraudzīju to pašu – kāds pirms manis jau bija nokasījis drošības kodu,” TV3 raidījumam stāsta Kaspars.
Ar visām trim biļetēm viņš devās atpakaļ uz degvielas uzpildes staciju, Tur noskaidrojis, ka vienai no viņa iegādātajām biļetēm laimests izmaksāts jau nedēļu pirms tam, kad viņš to nopircis.
Kaspars uzskata, ka kāds no degvielas uzpildes stacijas darbiniekiem iepriekš nokasījis biļešu drošības kodus, pārbaudījis, vai tajās ir laimesti, un pēc tam biļetes tik un tā nonākušas pārdošanā. Vīrietis nolēma situāciju neatstāt bez ievērības.
Nākamajā dienā ar viņu sazinājās “Viada” stacijas vadītāja.
“Viņi stāstīja, ka esot bijušas kaut kādas brāķētas “Latvijas loto” momentloterijas. Prasīju, lai uzrāda citas brāķētās, bet to nevarēja izdarīt. Esot jau aizsūtītas prom. Zvanīju uz “Latvijas loto”, kur man atklāja, ka nav nekādu brāķētu biļešu, viņiem par to bija pirmā dzirdēšana. “Viada” sākotnēji man piedāvāja 3 momentloterijas biļetes, pēc tam jau četras. Kad uzzināja, ka par šo vērsos Bez Tabu, piedāvāja jau 400 eiro, četras momentloterijas biļetes, kā arī degvielas kompensāciju. Viņi teica, ka man būtu jāpanāk Bez Tabu sižeta atcelšana,” stāsta Kaspars.
Raidījums vēsta, ka neviens no “Viada” pārstāvjiem kameras priekšā situāciju komentēt nepiekrita. Tā vietā uzņēmums sniedza rakstisku atbildi, norādot, ka uzņēmuma rīcībā nav informācijas, kas apstiprinātu, ka biļetes tikušas pārdotas ar jau nokasītiem kvadrātkodiem. To neapstiprina ne video ieraksti, ne pārdevēja paskaidrojumi. Tomēr, ņemot vērā, ka vienai no biļetēm laimests izmaksāts 7 dienas pirms tās iegādes, ir pamats uzskatīt klienta pretenziju par pamatotu.
Savukārt “Latvijas loto” mārketinga direktore Aiga Roziņa norādīja, ka uzņēmumam nav informācijas par brāķētu momentloteriju biļešu nonākšanu tirdzniecībā: “Kaut kas līdzīgs bija pirms pieciem gadiem, kad bija negodprātīgas pārdevējas darbības. Mūsu drošības pasākumos, kas paredzēti loterijas biļetes izgatavošanā un pārdošanā, padomāts, lai nevienā posmā tas nepaliktu nepamanīts. Pieprasīsim paskaidrojumus uzņēmumam.”
Par notikušo Kaspars iesniedzis iesniegumu arī Valsts policijā, lūdzot izvērtēt iespējamo pārkāpumu.