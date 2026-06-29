Lai gan pase lielākajai daļai cilvēku kalpo desmit gadus, ne visi ir apmierināti ar tajā redzamo fotogrāfiju. Kāda mūsu lasītāja, kura nesen noformējusi jaunu pasi, vērsās redakcijā ar jautājumu par fotografēšanas kārtību Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP).
Liene stāsta, ka dokumentu noformēšanas laikā viņa tika fotografēta trīs reizes, taču neviena no fotogrāfijām nešķita pietiekami veiksmīga.
Tagad desmit gadus jālieto pase ar bildi, kas man nepatīk. Ja es maksāju aptuveni 50 eiro par dokumentu, vai tiešām nevaru saņemt pakalpojumu bez šādiem ierobežojumiem?” jautā Liene.
Lūdzot skaidrojumu PMLP, pārvalde norāda, ka personas fotogrāfiju iegūšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi NR. 134.
PMLP skaidro, kas personas attēlu dokumentam iespējams iegūt divos veidos. Viens variants ir fotografēšanās PMLP nodaļā, otrs – profesionālā fotosalonā izgatavotas fotogrāfijas iesniegšana.
Pārvalde uzsver, ka dokumentu fotogrāfijām tiek izvirzītas ļoti stingras prasības. Attēlam jāatbilst biometriskajiem standartiem, kas nepieciešami ne tikai dokumenta izgatavošanai, bet arī tā izmantošanai dažādās automātiskās ientifikācijas sistēmās.
“Noteikumu 11. pielikums izvirza ļoti stingras biometriskās prasības attēlam: sejas izteiksmei jābūt neitrālai (bez smaida, mute aizvērta), skatienam vērstam kamerā, acīm atvērtām un skaidri redzamām (mati nedrīkst tās aizsegt). Briļļu nēsātājiem stiklos nedrīkst būt atspulgu un ietvari nedrīkst aizsegt acis. Apgaismojumam jābūt vienmērīgam bez ēnām vai atspīdumiem uz sejas,” skaidro PMLP.
“Personu apliecinoša dokumenta galvenā funkcija ir identitātes apliecināšana un drošība. Fotogrāfijai ir jāatbilst starptautiskajiem biometrijas standartiem (ICAO), lai sejas atpazīšanas sistēmas (piemēram, lidostu robežkontrolē) spētu personu automātiski verificēt nākamos 10 gadus.”
Atbildot uz jautājumu par iespēju fotografēties vairāk nekā trīs reizes, PMLP norāda, ka šāda kārtība saistīta arī ar pakalpojuma sniegšana laiku.
“Dokumentu noformēšanas pakalpojuma ilgums ir 10 minūtes, kuru laikā persona tiek nofotografēta trīs reizes, pēc tam dodot iespēju izvēlēties kādu no šiem variantiem,” skaidro pārvalde.
Vienlaikus iedzīvotājiem joprojām saglabājas iespēja ierasties PMLP ar profesionālā fotosalonā uzņemtu fotogrāfiju, ja tā atbilst visām noteiktajām tehniskajām un biometriskajām prasībām: “Persona var ierasties ar savu fotogrāfiju, taču tai jābūt izgatavotai profesionālā fotosalonā pēdējo 3 mēnešu laikā. Fotogrāfijas otrā pusē jābūt darbnīcas spiedogam ar uzņemšanas datumu, un tai pilnībā jāatbilst visām 11. pielikuma tehniskajām prasībām. Ja bildi nevar skenēt vai tā neatbilst sistēmas parametriem, darbinieks veic pārbildēšanu uz vietas.”
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