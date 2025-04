Foto: Evija Trifanova/LETA

Kišiņevā aizvadīts Latvijas-Moldovas biznesa forums







Šodien 3.aprīlī, Moldovā, Kišiņevā, norisinājās Latvijas-Moldovas Biznesa forums, kuru organizēja LIAA un Moldovas Investīciju aģentūra, vēsta Jauns.lv.

Forums notika Ekonomikas ministrijas (EM) valsts sekretāra Edmunda Valanta darba vizītē, un tajā piedalījās Latvijas biznesa delegācija, tostarp pārstāvji no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, AS “Latvenergo”, SIA “Vincents”, SIA “Eunomia Traffic”, SIA “Sulapro” un SIA “Tet”. Par mazāk zināmajiem delegācijas pārstāvjiem zināms, ka SIA “Eunomia Traffic” piedāvā IT risinājumus satiksmes drošības uzlabošanai, savukārt SIA “Vincents”, kurus forumā pārstāvēja Emīls Jakrins, piedāvā risinājumus autonomo sakaru torņu projektiem.

Valantis forumā uzsvēra, ka Latvija būtiski ieguldījusi resursus digitālo pakalpojumu attīstībā, kas ļāvis vairāk nekā 91% publiskā sektora pakalpojumus saņemt tiešsaistē. Savukārt Moldovas progress digitalizācijā un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) attīstībā rada iespējas abu valstu uzņēmējiem veidot kopīgas iniciatīvas un inovāciju projektus.

Biznesa forumā Latvija dalījās ar saviem digitalizācijas veiksmes stāstiem un piemēriem, kā valsts pārvalde spējusi savā darbā ieviest mākslīgo intelektu un tā sniegtās priekšrocības. Valantis darba vizītē no 2. līdz 5.aprīlim apmeklē Moldovu. Vizītē Latvijas biznesa delegācijai ieplānotas arī dažādas tikšanās ar Moldovas Iekšlietu ministrijas, Enerģētikas ministrijas, Ekonomiskās attīstības un digitalizācijas ministrijas pārstāvjiem.

Vizītē delegācija apmeklēs arī konferenci “AI & Big Data konference”, kas veltīta mākslīgā intelekta iespējām palīdzēt valsts sektora aģentūrām risināt sarežģītus izaicinājumus, piemēram, klimata pārmaiņas, kiberdrošību un sociālo iekļaušanu, nodrošinot ar datiem balstītus ieskatus un risinājumus. Savukārt 5.aprīlī vizīte turpināsies ar Valanta darba vizīti Ukrainā, Odesā, lai veicinātu Latvijas produktu eksporta apjomu palielināšanu uz Ukrainu, kā arī runātu par potenciālajiem investīciju projektiem.

LIAA norāda, ka 2024.gadā Latvijas preču eksports uz Moldovu bija 33 miljoni eiro. 2024.gadā Latvijas preču ārējās tirdzniecības bilance ar Moldovu bija pozitīva (24,3 miljoni eiro). Valsts amatpersonas vizīti LIAA rīko Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Latvijas valsts budžeta līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmā.