Vai tiešām vēja ģeneratori ir nekaitīgi? Tiesa piespriedusi apturēt 3 ģeneratoru darbību un izmaksāt kādam pārim 360 000 eiro kompensāciju







Īrijas Augstākā tiesa piespriedusi vēja elektrostacijas operatoriem pilnībā apturēt trīs no sešām turbīnām un samaksāt 360 000 eiro kompensāciju, tostarp 60 000 eiro morālo kaitējumu, pārim, kuru dzīvi turbīnas negatīvi ietekmējušas.

Uzņēmumi ABO Energy Ireland Ltd, ABO Energy O&M Ireland Ltd un īpašnieks Wexwind Ltd, kas pārvalda vēja parku Gibbett Hill apkaimē netālu no Bunkloudijas, Varvikslovas grāfistē, var saskarties arī ar juridisko izdevumu rēķinu 2,3 miljonu eiro apmērā, ko prasītāji Reimonds Bairns un Lorna Mūrhida uzkrājuši šī tiesas procesa laikā, vēsta Īrijas portāls Breakingnews.ie.

Tiesa noraidīja lūgumu atlikt sprieduma izpildi apelācijas dēļ un neatļāva turpmāku turbīnu daļēju darbību, kas iepriekš tika piedāvāta noteiktās stundās.

Tiesnesis Oisīns Kvins norādīja, ka atbildētāji 12 gadu garumā nav nopietni reaģējuši uz pāra pamatotajām sūdzībām, kas saistītas ar trokšņa, vibrāciju un ēnu efektu (shadow flicker) radīto stresu, trauksmi un miega traucējumiem, kā arī īpašuma vērtības samazināšanos.

Viņš piesprieda ikgadējas kompensācijas 10 000 un 15 000 eiro apmērā attiecīgi Bairnam un Mūrhidai par kaitējumu kopš 2013. gada maija – kas kopā veido 120 000 un 180 000 eiro vispārējā kaitējuma.

Tiesa uzsvēra, ka pilnīga turbīnu slēgšana ir vienīgais veids, kā izbeigt šo nopietno traucējumu, kuru atbildētāji paši atzinuši tiesas procesā, atsakoties no apsūdzības apstrīdēšanas 11. tiesas dienā.

Tiesnesis arī norādīja, ka atbildētāji neesot piedāvājuši nevienu pierādāmu tehnisku risinājumu, kas varētu novērst nepieciešamību pēc pilnīgas slēgšanas. Viņš uzsvēra, ka turbīnu trokšņa problēmu risināšana ir būtiska vēja enerģijas attīstības nākotnei Īrijā.