Katoļu priesteris Čikāgā saņem vakcīnu pret Covid-19. Arī ASV daļā mācītāju ir aizdomīgums pret vakcīnām. Foto: Charles Rex Arbogast/AP/SCANPIX/LETA

Mācītājs aicina izvairīties no vakcinēšanās: cilvēki paklausot un atsakoties no viņiem paredzētās potes Ieteikt







Māra Libeka, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Neretas novada katoļu baznīcas mācītājs aicinot savus draudzes pārstāvjus izvairīties no vakcinēšanās pret kovidu. Bijuši gadījumi, kad cilvēki patiešām paklausot un atsakoties no viņiem paredzētās potes. To “Latvijas Avīzei” pastāstīja Zemgales reģiona Neretas novada ģimenes daktere, kura vēlējās palikt anonīma.

"Protams, mēs draudzē runājam arī par vakcinēšanos, bet mums taču katram ir tiesības uz savām domām. Latvijā ir demokrātija un mēs taču katrs, tajā skaitā arī mācītājs, drīkstam izteikt savu viedokli šajā jautājumā," tā uz "Latvijas Avīzes" jautājumu, vai šādi aicinājumi no garīdznieka bijuši, atbildēja Neretas katoļu baznīcas draudzes padomes pārstāve Valentīna Plūsniņa un piebilda, ka atklātu aicinājumu no kanceles nevakcinēties gan neesot dzirdējusi.

























































































































































































































Atsaucas uz kardinālu Pujātu

Bet Neretas katoļu baznīcas priesteris Andrejs Trapučka neslēpa, ka viņa autoritāte vakcinācijas jautājumā esot katoļu baznīcas kardināls Jānis Pujāts, kurš neuzskata, ka ir jāvakcinējas pret kovidu, kā arī atsevišķi Amerikas un Eiropas ārsti, kuru viedokli ar iebildumiem pret vakcinēšanos varot noklausīties sociālajos tīklos.

“Kaut gan potēšanās pret kovidu ir brīvprātīga, tomēr priekšnieki ne vienā vien darba vietā baida savus darbiniekus, ka atlaidīšot no darba, ja nevakcinēsies. Pretruna rodas arī tad, kad kovidu pārslimojis cilvēks netiek atbrīvots no sejas maskas valkāšanas.

Draudzes locekļi man stāsta, ka viņi paši pieņemšot lēmumu potēties vai ne un ka viņiem ļoti nepatīk, ka viņus spiež darīt to, par ko viņi neesot pārliecināti.

Es nevienu neesmu aģitējis pret vakcinēšanos. Šo jautājumu apspriežu paziņu lokā, uzklausu viedokļus un neslēpju, ka cienu kardinālu Jāni Pujātu un uzticos viņa viedoklim, jo viņš ir autoritāte. Viņam ir pravietisks redzējums daudzās lietās, arī par potēšanos pret kovidu, tāpēc uzskatu, ka ir prātīgi sekot kardināla nostājai,” “Latvijas Avīzei” sacīja priesteris Trapučka.

Katoļu Baznīcas kardināls Jānis Pujāts, kuram pērnā gada novembrī apritēja 91 gads, ir izteicies, ka neiešot vakcinēties.

Aprīļa sākumā izplatītajā video viņš neslēpj, ka principā esot pret “visām vakcinācijām”, jo “neviens nezina, ko var tev ievakcinēt zem ādas”, turklāt “nevar zināt, ko šīs vakcinācijas var cilvēka ķermenī, teiksim, izdarīt. Varbūt ietaisīs tādu vakcināciju, ka izmainīs DNS cilvēkā. Un tad tas vairs nebūs īsts cilvēks”.

Par brīvu izvēli

Neretas katoļu baznīca ietilpst Jelgavas diecēzē, un tās bīskaps Edvards Pavlovskis ne reizi vien dzirdējis, ka kardināla Pujāta viedoklis tiek izmantots kā arguments, lai nevakcinētos.

“Kardināls ir ļoti cienījamā vecumā, liksim viņam mieru. Lai viņš dzīvo bez vakcīnas, cik nu viņam ir atlicis. Lai viņam saules mūžs, bet to jau neviens nepiedzīvo.

Tā ir viltība, kuru izmanto: aha, kardināls nav vakcinējies, viņš iestājas pret potēšanu, un es arī gribu rīkoties tāpat.

Tā teikt, pastumj kardinālu zem tanka. Tas ir negodīgi. Vakcinācijai ir jābūt medicīniski un zinātniski pamatotai, nevis jāklausās, ko viens vai otrs ir vai nav darījis,” uzskata bīskaps Pavlovskis, kurš ir izslimojis kovidu, pagaidām neesot potējies, jo tikai nesen pārvarējis slimību. Viņš ir par brīvu katra cilvēka izvēli vakcinēties vai to nedarīt, taču neatbalstot propagandu, kas vērsta pret vakcinēšanos.

“Diemžēl jāsecina, ka arī tie, kuri aicina vakcinēties, to dara diezgan agresīvi, un tas izraisa to agresiju uz pretējo pusi. Tas ir atkarīgs no tā, kā cilvēks uz to raugās – ja viņš uzskata, ka nepotējoties apdraud sevi un citus, tad vakcinācijas propaganda ir saprotama un attaisnojama,” saka bīskaps.

Atspēko viltus ziņas

Zāļu valsts aģentūra tiem, kuri uzskata, ka viņiem līdz ar pretkovida vakcīnu varot iepotēt kaut ko kaitīgu zem ādas vai izmainīt DNS, jau skaidrojusi, ka vakcīnas ir veidotas māk­slīgi laboratorijās, līdz ar to nesatur dzīvu vīrusu, kā arī to izgatavošanā nav izmantotas cilvēku, embriju vai dzīvnieku šūnas vai mikročipi.

Arī ārvalstīs daļai katoļu mācītāju bija radušās šaubas arī par to, ka pētījumos un testos izmantoto abortēto embriju šūnas varot radīt līdzdalību aborta grēkā.

Šādas viltus ziņas bija parādījušās sociālajos tīklos. Latvijas Bīskapu konferencē tās tika atspēkotas ar vakcīnu ražotāju sniegto skaidrojumu, ka bērni netika nonāvēti ar domu radīt vakcīnu, bet viņu mirušās miesas tika izmantotas pētījumos.

“Līdz ar to ir jāņem vērā, ka šajā gadījumā visas par klīniski drošām un efektīvām atzītās vakcīnas var tikt izmantotas drošā pārliecībā, ka šāda rīcība nenozīmēs formālu līdzdalību abortā, no kura tika iegūtas vakcīnu izstrādāšanā izmantotās šūnas,” secināts Latvijas Bīskapu konferencē, kur uzsvērts arī vakcinēšanās brīvprātības princips.

Bet tie, kas būs sapotējušies, bez ierobežojumiem augustā varēs piedalīties Vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svinībās Aglonā.

Latvijas Bīskapu konference kopā ar Tieslietu ministriju un Veselības ministriju aicina cilvēkus potēties, lai varētu bez problēmām apmeklēt svētkus.

Jādomā arī par līdzcilvēkiem

Latvijas Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs vietnē “Twitter” jau gada sākumā paziņoja, ka saņēmis vakcīnu pret Covid-19, jo “rūpējoties par savu un līdzcilvēku veselību, kā arī sekojot Vatikāna ieteikumiem”.

Romas Katoļu baznīcas pāvests Francisks intervijā mediju grupas “Mediaset” telekanālam šā gada janvārī apliecinot, ka pats vakcinēsies, paudis: “Es uzskatu, ka no ētiskā skatpunkta visiem ir jāvakcinējas, jo no tā ir atkarīga citu cilvēku veselība un dzīvība. Eksistē šis [vakcīnu] pašnāvnieciskais noraidījums, ko es nespēju izskaidrot, bet šodien mums ir jāvakcinējas.”

Savukārt bijušais luterāņu mācītājs, tagad kontemplācijas skolotājs un rakstnieks Juris Rubenis šopavasar intervijā žurnālam “Ir”, atbildot uz jautājumu, kādi ir viņa ieteikumi cilvēkiem, kuri baidās vakcinēties pret Covid-19, teica: “Dzīvot sabiedrībā nozīmē citstarp nest citam cita nastas. Ja dzīvo kopā ar cilvēkiem, tev jāpadomā par viņiem pat tad, ja nedomā par sevi.”