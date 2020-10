Kristaps Klauss, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors. Foto: Edijs Pālens/LETA

Klauss: Covid-19 izplatību Latvijā var efektīvi mazināt, nodrošinot darbnespējas lapu apmaksu pilnā apmērā





Covid-19 pandēmija Latvijā šobrīd strauji izplatās, un valdības rīcībā ir ļoti efektīvs instruments, kā šo draudu mazināt visas valsts mērogā. Valdībai ir jāveic grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, paredzot, ka valsts šajā krīzes periodā apmaksā darbnespējas lapas pilnā apmērā.

Tas ļautu būtiski mazināt vīrusa iespējamo izplatību darba kolektīvos un saslimšanas riskus visā valstī.

Latvijas Kokrūpniecības federācijas vadītājs Kristaps Klauss:

“Krīzes brīžos nav laika teoretizēt, bet ir jārīkojas pragmatiski un jāvada tāda sabiedrība, kāda mēs esam.

Egoisms un ticība, ka ar mani jau tas nenotiks, ir spēcīgas arī Covid-19 laikā, tādēļ nav brīnums, ka darbinieki, nevēloties zaudēt savu darbu, nāk strādāt arī ar vieglām saaukstēšanās pazīmēm, bet darba devējs nereti ir gatavs to akceptēt, jo Latvijā, atšķirībā no kaimiņvalstīm, tieši viņam ir jāapmaksā deviņas no desmit pirmajām slimošanas dienām.

Valdībai ir visas iespējas šajā krīzes brīdī pārraut šo apburto loku un pieņemt lēmumu, ka jau no otrās dienas slimības lapas apmaksu uzņemas valsts.”

“Šajos krīzes apstākļos ir absurdi teikt, ka darba devēji vēlas “izbraukt” uz valsts rēķina. Piemēram, kokrūpniecībai šobrīd daudzās produktu grupās ir labvēlīga tirgus situācija un daudzi ražotāji nemaz nevar apmierināt visu šī brīža pieprasījumu. Tādejādi uzņēmējs slimā darbinieka dēļ jebkurā gadījumā samaksās vai nu ar negūtiem ieņēmumiem, vai arī lūdzot ilgāk strādāt pārējiem darbiniekiem un apmaksājot neadekvāti dārgās virsstundas atbilstoši Darba likumam,” uzsver K. Klauss.

Uzskatot, ka pareiziem valdības lēmumiem šobrīd var būt izšķiroši būtiska loma pandēmijas risku mazināšanā, mežu nozare pilnībā pievienojas Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras iniciatīvai par grozījumu veikšanu likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, paredzot, ka valsts apmaksā darbnespējas lapu pilnā apmērā.