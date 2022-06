Foto: SHUTTERSTOCK

Latvija

Brūnās ogles Kurzemē. Kalnu inženieris Lielauss, kurš vairākus mēnešus nodarbojies ar šo ogļu pētīšanu dabā, pastāsta, ka ogļu rajons atrodas verstis 12 no Lietavas robežas un verstis 60 no Liepājas, netāl no Meldzeres un Pulvera mājām.

Ogles atrodas dažādā dziļumā un ogļu slāņu biezums dažāds. Lētiš upes dibenā, tieši zem ūdens, 4 collas, pļavā 6 collas, 3,7 un augstākais 16 pēdas.

Pētījumi rāda, ka agrāk še bijusi jūra un ogles radušās no sanestiem kokiem, celmiem, zariem un saknēm. Kur koku bijis vairāk, tur ogļu kārta biezāka.

Oglēs daudz sēra daļu un tādēļ ne kurināšanai, ne kalējam tās nav derīgas, jo saēd katlus un dzelzi.