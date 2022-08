Ilustratīvs attēls. Foto: SHUTTERSTOCK

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1922. gada 4. augustā







Lilija Limane, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas Sargs

Posinas miests. Liels kautiņš ar nāves gadījumiem. Pagājušā nedēļā kādā tējnīcā piedzēries Mihails Bondarenko uzsācis ķildu ar pilsoni Sendo un pēc tam tie sākuši kauties. Vēlāk kautiņā piedalījušies visi tējnīcā atrodošies dzērāji, apmēram 20 cilvēki, kuri sadalījušies divās partijās.

Policijas kārtībnieks Lešinskis kaušļus mēģinājis izšķirt ar labu. Bet kad panākumu nav bijis, tad vairākas reizes izšāvis gaisā un pats devies pūlī kaušļus ar varu izšķirt. Tajā acumirklī no pūļa vairāki uzbrukuši policistam, tam saplēsdami drēbes, līdz ar naudu 10.383 rbļ., kura atradusies kabatā. Pēc sīvas cīņas policistam laimējies izrauties no uzbrucējiem, bet tie dzinušies pakaļ, draudēdami to nolinčot.

Policists, redzēdams, ka draud briesmas, pēc vairākiem brīdinājumiem 4-5 reizes izšāvis uz uzbrucējiem. Nošauts Stanislavs Ljahovičs un kāds Osips Petrovskis. Sākumā pūlis panikā bēdzis, bet vēlāk salasījies atkal kopā un nolēmis policistu sagūstīt. Policista dzīvokļa durvis bijušas aizslēgtas, pūlis tās izlauzis, bet neatradis meklētā, iznīcinājis visus papīrus. Kad piesteigušies no Zilupes palīgu spēki, tie uzbrucējus vairs nav atraduši.