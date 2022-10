Sociāldemokrāts Ansis Buševics piedalījās Latvijas valsts izveidošanā un nostiprināšanā, bet 1940. gada vasarā kļuva par vienu no brīvās Latvijas kapračiem. Foto: no LNB krājuma un 20.–30. gadu periodikas

Šaušana pa vēlētāju sapulces laiku. Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem Ieteikt







Lilija Limane, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Kurzemes Vārds

Šaušana pa vēlētāju sapulces laiku. Vakar Kūrmājas zālē ap plkst.8 vakarā sociāldemokrātu masu sapulcē, kad bij beidzis runāt Satversmes Sapulces loceklis Buševics un runu uzsāka Rudevics, piepeši norībēja šāviens, kurš nāca no Kūrmājas dārza puses.

Publikā dažas sievietes sāka kliegt, bet drīz tās izdevās nomierināt. Sapulces vadons Lejiņš paziņoja sapulci par slēgtu. Ievainotu nav.

Runāja, ka šauts esot no augsta koka Kūrmājas dārzā. No šāviena tika trāpīts Kūrmājas augšējais žogs. Tātad pēdējā brīdī ir traucēta vēlētāju sapulce, kuras visu laiku noritēja priekšzīmīgā kārtībā.

Cerams, ka lietas izmeklēšana rādīs, kas vainīgs, bet to var sacīt, ja šāvējs caur to domāja no sociāldemokrātiem atvilkt vēlētājus, tad tas viņam nebūs izdevies, jo sociāldemokrāti nostāsies mocekļu lomā un šo gadījumu visenerģiskāki izlietos sev par labu.