Kā dāņu tvaikonis "Estonia" uz Latviju atveda no Ņujorkas izraidītos komunistus







Lilija Limane, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1921. gada 22. februārī

Kurzemes Vārds

No Amerikas izraidīti komunisti. Dāņu tvaikonis “Estonia” atveda no Ņujorkas 70 komunistus, kuri no Amerikas esot izraidīti par komunistiskas propagandas dzīšanu.

Izraidītos pavadīja Vašingtonas rūpniecības pārzinis Hoftitons.

Liepājā izraidītos kareivju patruļu pavadībā ievietoja tūliņ vilcienā un aizsūtīja caur Rīgu uz Padomju Krieviju.

Uz Padomju Krieviju ar vilcienu svētdienas vakaru aizveda 320 no Amerikas atgriezušos emigrantus.

Emigranti ir visi labi apģērbušies, ved līdzi no 2 – 10 000 dolārus un reti daudz bagāžas.

Minētiem pasažieriem bija 5 vagoni ar 5000 pudu smagu bagāžu. Visi sūdzas par bezdarbību Amerikā, dārdzību un nebrīvību.

Visi tie ilgojas pēc brīvības, kādu cerot atrast dzimtenē – Krievijā.