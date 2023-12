Foto: GIVEN

Mēdz teikt, ka iepriecināt vīrieti ar viņam tīkamu dāvanu ir patiešām liels izaicinājums un daudzi no mums zina, ka tā ir patiesība. Kādas dāvanas vīrietim patīk un ko darīt, ja ģimenē un draugu lokā ir pat vairāki vīrieši un visus gribas iepriecināt ar velti, kas patiešām radītu prieku? Tuvojas gada lielais notikums – Ziemassvētki, kad nepieciešams dāvanu sagatavot gan draugiem, gan radiem, gan ģimenes locekļiem un, protams, mīļotajam. Mūsu ieteikums – netērēties nevērtīgiem, gaistošiem niekiem, bet apsvērt kaut ko paliekošu, nozīmīgu un tādu, ko ikviens vīrietis priecāsies saņemt. Kas tas ir? Protams – vīriešu rotaslietas – lietas, kas nezaudē savu vērtību ejot laikam un ir tikpat noderīgas dāvanas saņemšanas dienā un daudzus gadus pēc tās. Turpinājumā piecas idejas, kā gudri izvēlēties rotaslietas vīriešiem un kur to izdarīt izdevīgi un gaumīgi.

Rokas pulksteņi vīriešiem – stila un statusa simbols

Foto: GIVEN

Dažkārt vīriešu pulksteņus mēdz kombinēt ar aprocēm vai rokassprādzēm, bet šīs vīriešu rotaslietas var nēsāt arī atsevišķi. Kvalitāti un vērtības cienošs vīrietis novērtēs labu aproci, kas darināta no sudraba, zelta, tērauda, ādas vai tekstila. GIVEN kolekcijās ir gandrīz divi simti dažādu aproču, tāpēc piemērotas vīriešu rokassprādzes var atrast, gan klasiska, gan aktīva vai moderna stila cienītājam. Kuras no aprocēm apskata visvairāk? Vispopulārākās aproces ir kombinētās – āda plus zelts vai sudrabs. Pastāstiet GIVEN konsultantiem, kāda aproce ir nepieciešama un kopā atrodiet īsto!

Zelta un sudraba gredzeni vīriešiem ar pašpārliecību

Foto: GIVEN

Pieņemts uzskatīt, ka gredzenus nēsā vīrieši, kuriem piemīt pašpārliecība, jo gredzens liecina par vīrietim piemītošo vērtību. Ja vēlies šajos Ziemassvētkos vīrietim dāvināt rotaslietu, gredzens noteikti ir variants, kuru apsvērt. Sudraba gredzeni mūsdienās ir izplatīti un populāri, vīriešiem radītajos dizainos arī var būt ietverti dārgakmeņi vai emalja. GIVEN vīriešu gredzenu kolekcijā ir vairāk kā simtu divdesmit dažādu gredzenu no kuriem izvēlēties, cenu diapazonā no dažiem desmitiem, līdz daudziem simtiem eiro.

Eleganta stila cienītājam – aproču pogas vai kaklasaites piespraudes

Kļūdains ir uzskats, ka aproču pogas pieder pagātnei – nākošā gada vīriešu lietišķās modes kolekcijas atgriežas pie klasiskām vērtībām. Gan lietišķa, gan svinīga vīriešu koptēla sastāvdaļa var būt gan aproču pogas, gan arī kaklasaites piespraude. Tās ir jāizvēlas piemērojoties nēsātāja stilam – zelta, sudraba krāsās, ar rotājumiem vai bez tiem. GIVEN rotu kolekcijās ir iespējams apskatīt izcili skaistus šo rotu eksemplārus – gan klātienes veikalos, gan internetā.

Vai vīrietim var dāvināt kulonu vai auskarus? Protams!

Lai arī iepriekš uzskaitītas populārākās vīriešu rotaslietas, tās nebūt nav vienīgās. Patiesībā, ja ir zināma dāvanas saņēmēja gaume un vēlmes, nekādu robežu nav. Pieprasītas ir arī ķēdītes, vīriešu auskari un kuloni vīriešiem. Ziemassvētku dāvanai bieži izvēlas klasiskas vērtības, piemēram, sudraba ķēdīti ar krustiņu, horoskopa zīmes simbolu vai iniciāļiem. Kuloniņi var būt rotāti ar dārgakmeņiem, emalju vai citiem materiāliem. Ja vēlies dāvanu papildināt ar personisku vēstījumu, var izvēlēties kulonu – plāksnīti, uz kuras iespējams iegravēt vārdus vai simbolus – vaicā GIVEN konsultantiem un uzzināsi vairāk!

Skaistas vīriešu rotaslietas plašā izvēlē – GIVEN

Pat, ja īstā dāvana vēl ir tikai idejas līmenī, ir vērts aplūkot vīriešu rotaslietas GIVEN kolekcijās – tur var smelties iedvesmu gan tēva, gan dēla, gan krustdēla, gan, protams, mīļotā vīrieša dāvanai. Cenu diapazons ir no dažiem desmitiem līdz vairākiem tūkstošiem eiro – piemērotu variantu atradīs arī pats prasīgākais dāvanas meklētājs. Patīkams bonuss ir atsaucīgi klientu konsultanti, iespēja pāris minūšu laikā noformēt dalīto maksājumu un dāvanas saņemt mājās ar ātru piegādi. Ja nepieciešams, pirkumu uzreiz iespējams iesaiņot kā dāvanu un nosūtīt saņēmējam tieši no veikala. Atceries, ka mīļākās dāvanas ir tās, kuru vērtība nemazinās daudzu gadu garumā, tāpēc juvelierizstrādājumi ir visprātīgākā un vienlaikus visromantiskākā izvēle!