Kijivā ceturtdien nošauts Ukrainas Drošības dienesta (SBU) pulkvedis, BBC ukraiņu redakcijai un citiem medijiem pavēstīja izlūkdienests.

Avots izlūkdienestā apstiprināja, ka nošauts pulkvedis Ivans Voroničs.

“Šodien bija zaudējums man personīgi un daudziem patriotiskiem SBU darbiniekiem,” sociālajos tīklos pauda militārpersona un izlūks Romans Červinskis, kas agrāk strādājis SBU.

“Ienaidnieka diversants nogalināja cienījamo virsnieku Ivanu Voroniču.”

Voroničs bija viens no tiem, kas SBU izveidoja virzienu, kas “tagad rada daudz problēmu krieviem”, norādīja Červinskis.

SBU pulkvedis nogalināts plkst.8 no rīta brīdī, kad iznācis no mājas, “ar pieciem šāvieniem no tuva attāluma”.

Policija veic notikuša izmeklēšanu.

❗️In Kiev, a colonel of the Security Service of Ukraine (SBU) Ivan Voronich was shot at point-blank range, as reported by former Verkhovna Rada deputy Igor Mosiychuk

The neutralized element held the post of senior operational officer of the 1st department of the 16th department… pic.twitter.com/jZgueEovoR

— Levan Gudadze (@GudadzeLevan) July 10, 2025