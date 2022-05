“Attīstībai/Par” sola Kristapam Eklonam visu nepieciešamo politisko atbalstu, bet nesteidzinās viņu stāties partijā. Foto: Valsts kanceleja

Ināra Egle, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pēc gandrīz nedēļu ilgiem jauna iekšlietu ministra kandidāta meklējumiem “Attīstībai/Par” vadība sestdienas vakarā uzrunāja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieka vietnieku ģenerāli Kristapu Eklonu, kuru svētdienas vakarā jau oficiāli nominēja amatam, no kura atkāpās Marija Golubeva.

Ar politiku līdz šim nesaistīta profesionāļa izvirzīšanu politiskam amatam apvienības vadība skaidro ar īso laiku, kāds palicis līdz jaunās 14. Saeimas sanākšanai šā gada novembra sākumā un šajā periodā veicamajiem darbiem valsts iekšējās drošības un valsts robežas stiprināšanā, Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanā un citiem uzdevumiem.

Pirmdien ar K. Eklonu tikās premjers Krišjānis Kariņš (“JV”), kurš pēc koalīcijas sanāksmes paziņoja, ka aicinās Saeimu ceturtdien balsot par uzticību abiem izvirzītajiem kandidātiem – ekonomikas ministra amata pretendentei Ilzei Indriksonei (NA) un iekšlietu ministra kandidātam K. Eklonam. Vairākas frakcijas vēl šajās dienās plāno tikties ar potenciālo iekšlietu ministru, bet no partneru teiktā sanāksmē K. Kariņš sapratis, ka “abiem kandidātiem ir pilns koalīcijas atbalsts”.

Līdz šim K. Eklona “ne tuvākajos, ne tālākos plānos neietilpa iesaistīšanās politikā”, liecina viņa teiktais pirmdien intervijā LTV “Rīta panorāma”. Taču K. Eklons piekritis piedāvājumam, jo saprotot kopējo situāciju valstī, kad ir skaidrs – tik īss laiks ikvienam politiķim šādā amatā būtu liels izaicinājums, tāpēc partija aicinājusi profesionāli. Uz jautājumu, vai varētu kādreiz iesaistīties politikā, K. Eklons teica, ka negribot par to runāt, “jo man nav skaidras pozīcijas, vai es to vēlos”. To, visticamāk, varēšot pateikt pēc trīs četriem mēnešiem. K. Eklons VUGD dažādos posteņos strādā kopš 1995. gada, no 2011. gada decembra ir VUGD priekšnieka vietnieks.

Viņš jau ir sasniedzis tik lielu izdienas stāžu, ka var pieņemt arī citus izaicinājumus savā karjerā.

Pagājušajā nedēļā publiski izskanēja vairāku politiķu vārdi kontekstā ar šo posteni, kurš iekšējā līdzsvara nodrošināšanai pienācās kādam no “Kustības Par”, ko pārstāvēja arī bijusī ministre M. Golubeva. No “Par” neoficiāli bija minēta Saeimas deputāte Inese Voika un ministrijas parlamentārais sekretārs Mārtiņš Šteins, bet no “Latvijas attīstībai” – Baiba Bļodniece un arī Juris Pūce. Taču pēc tam sekoja diezgan negatīva reakcija sociālajos tīklos, kas, visticamāk, lika partiju apvienībai izlemt par labu nozares profesionālim. “Kustības Par” priekšsēdis Daniels Pavļuts K. Eklonam sola visu nepieciešamo politisko atbalstu, bet nesteidzināšot viņu stāties partijā.

Lūgts komentēt kandidāta izvēles gaitu, Saeimas “AP” frakcijas vadītājs Juris Pūce, kurš arī bija minēts starp pretendentiem, “Latvijas Avīzei” pastāstīja, ka kandidāti ir bijuši vairāki gan no politiķu, gan no profesionāļu vidus. Viņa paša prioritāte tagad esot darbs Saeimas frakcijas vadītāja amatā.

“Mēs paralēli analizējām abas versijas, bet valde nosliecās par labu bezpartijiskam kandidātam, jo uzskatīja, ka tā šajā brīdī būtu pareizāk,” skaidroja J. Pūce. K. Eklonu esot ieteikusi bijusī ministre M. Golubeva, taču daudzi viņu zinot un esot saņemtas vislabākās atsauksmes. Nākamo parlamentāro sekretāru nosauks un amatā aicinās jaunais ministrs. D. Pavļuts pieļāva, ka šo posteni atkārtoti varētu uzticēt Saeimas deputātam M. Šteinam.

Pēc kandidāta nosaukšanas sociālajos medijos ne viens vien slavēja “Attīstībai/Par” izvēli, bet bija arī tādi, kuri norādīja uz partijas īso rezervistu soliņu, ja nevar atrast politiskajam amatam cilvēku partijā. Citi pieļāva, ka “AP” šādi vēlas uzlabot savu tēlu pirms Saeimas vēlēšanām. J. Pūce atzina, ka partiju apvienība “izvirza labus kandidātus amatiem, lai mums būtu labāki rezultāti vēlēšanās, jo jebkura labi strādājoša amatpersona nāk mums par labu”. Taču pagaidām neesot domāts ne par K. Eklona iekļaušanu kandidātu sarakstā Saeimas vēlēšanās, ne par iesaistīšanu priekšvēlēšanu kampaņā, kas jau ir gandrīz saplānota – sestdien oficiāli ar kampaņas atklāšanas pasākumu tikšot dots starts “Attīstībai/Par” dalībai Saeimas vēlēšanās.

Bijušais premjers, Saeimas opozīcijas deputāts Māris Kučinskis (ZZS) diezgan labi pazīst K. Eklonu, “jo mans ģimenes draugs bija ugunsdzēsējs [Valmieras novada domes deputāts Jānis Skrastiņš], es arī zinu Kristapu Eklonu kā labu savas jomas, civilās aizsardzības speciālistu”.

Ministram gan ir jāpārzina daudz plašāks jautājumu loks, tāpēc M. Kučinskis šo varot raksturot kā politisko eksperimentu. Laiks līdz vēlēšanām un jaunas valdības apstiprināšanai varot izrādīties pārāk īss, lai kā ministrs K. Eklons varētu kaut ko paliekošu izdarīt un “izcīnīt sev tālāko karjeru”.

Taču M. Kučinskis uzskata, ka viņam var izdoties veiksmīgi nostrādāt šo laiku, jo līdzās būs ļoti spēcīgs valsts sekretārs Dmitrijs Trofimovs, kā arī Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Arī par A. Ruku M. Kučinskim, kurš vada arī Saeimas Nacionālās drošības komisiju, palicis ļoti labs iespaids. M. Kučinskis atzina, ka “Valsts policijas šefs pašlaik ir spēcīgāks par Kristapu Eklonu”.

Uz vaicāto, kā opozīcijas deputāts vērtē “AP” lēmumu amatam izvirzīt ar politiku nesaistītu profesionāli, nevis kādu partijas biedru, M. Kučinskis atbildēja, pieļaujot, ka iekšējos resursos bija grūti atrast, jo “kod kurā pirkstā gribi, visur būs kāds skandāls”.

Tādu sociālo tīklu lietotāji meklēja arī K. Eklona dzīves gājumā, bet neatrada. Taču kāda saistība ar “Attīstībai/Par” tomēr bija sameklēta – ar kandidāta brāļa Valdemāra Eklona pārstāvēto SIA “ADDA Defense” Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs bija noslēdzis līgumu par 3,5 miljoniem antigēnu paštestu iegādi.