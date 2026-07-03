“Kopš kura laika Latvijā aizliegts turēt virtuves nazi?” Tauta neizpratnē par patvēruma meklētāju centros izņemtajiem nažiem 0
Sociālā tīklu burbulī “X” piedzīvota īsta viedokļu eksplozija, un šoreiz diskusijas epicentrā ir teju valsts mēroga “trilleris” – reidi patvēruma meklētāju centros. Viss sākās ar ziņu, ka iekšlietu dienesti ministra Jāņa Dombravas vadībā šajos centros, kas atrodas Muceniekos un Liepnā, pārbaudot 499 personas, izņēmuši 31 nazi.
Pēc paziņojuma un fotoattēlu publicēšanas gaisā uzvirmoja kutelīgi jautājumi: kopš kura laika Latvijā aizliegts turēt virtuves nazi, un kāpēc patvēruma meklētājiem tas ir aizliegts?
Kā jau ierasts, teju katram ir viedoklis par tēmām, kurās parādās nacionālās drošības vai migrantu tēma.
Diskusijā pirmais mēģinājumu ieviest racionālu mieru demonstrē viens no komentētājiem, norādot uz elementāru virtuves loģiku: “Un tomēr – ja viņiem ir virtuve un viņi paši gatavo ēst, tad gluži bez virtuves nažiem nevar. Un kaujas nažus es tajā attēlā neredzēju.”
Viņa viedoklim tūlīt pat asi oponē cita komentētāja, kura uzsver, ka privātā telpa nav jājauc ar valsts iestādi: “Savā virtuvē var turēt virtuves nazi. Šie cilvēki ir pagaidu uzturēšanās vietā. Kurās valsts iestādēs pa rokai drīkst turēt nažus?”
Šo pašu domu turpina un vēl stingrāku pozīciju ieņem vēl kāds soctīklotājs, kurš piebilst, ka, dzīvojot uz nodokļu maksātāju rēķina, ir jāpakļaujas stingriem noteikumiem, un virtuves nažiem jāatrodas virtuvē, ja dzīvo uz valsts rēķina: “Kā maizi ēd, tā dziesmu dziedi.”
Kamēr vieni strīdas par nažu atrašanās vietu, vēl kāds uzskata, ka jebkura brīvība šādām personām ir lieka: “Viņi būtu jātur krātiņā, pa spundi jābaro, lai nelien te.”
“Sūnu ciema iedzīvotājam, kurš nav redzējis Pasauli, nepietiek smadzeņu resursa pajautāt, no kā tieši viņi meklē patvērumu, kāpēc viņiem jāglabā uzasināti naži ar robiem efektīvākai griešanai personiskajās mantās, un kāpēc viņu vidū nav sieviešu un bērnu – ir tikai konkrētā vecuma,” vēl kāds prāto.
Cits piebilst: “Neaizmirsti, ka vēlēšanas tuvojas.”
Kā ziņoja aģentūra LETA, no Dombravas izplatītajiem attēliem nav saprotams, vai tie ir pašu patvēruma meklētāju sagādāti naži vai valsts izsniegti naži.
Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi paredz, ka patvēruma meklētājam, pirmoreiz ierodoties izmitināšanas centrā, izmitināšanas centra darbinieks izsniedz viņam individuālai lietošanai sadzīves lietas, tostarp trauku komplektu – krūzi, šķīvi, glāzi, tējkaroti, ēdamkaroti, dakšiņu un nazi.
Jau vēstīts, ka pēc Dombravas kritikas par iepriekšējo Mucenieku vadību darbu sākusi jauna vadītāja Vita Klubure, kura pildīs arī Patvēruma meklētāju izmitināšanas nodaļas vadītāja pienākumus.
Dombrava arī paziņojis, ka sagaida, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vadība spēs uzrādīt pietiekamu progresu, atgriežot atpakaļ nelegālos imigrantus, kuri, maldinot iestādes, ir ieguvuši patvēruma meklētāju statusu.
Tāpat Dombrava iepriekš publiski paudis, ka centrā patvēruma meklētāji brīvi pārvietojas apkārt ar nažiem. Iepriekšējā vadītāja Andželika
Allika skaidrojusi, ka viņiem izsniedz sadzīves priekšmetus, tajā skaitā nažus ēdiena pagatavošanai. Apsargs nav konstatējis, ka šie naži būtu nesti ārā un kādam draudēts. Tāpat nav saņemtas sūdzības par riskiem darbiniekiem un nav bijuši arī uzbrukumi darbiniekiem.