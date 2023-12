Kotovičs: Katram Latvijas iedzīvotājam mūžīgi mūžos pietiks, kur nocirst eglīti Ieteikt







“Man šķiet, tas ir veids, kā palikt pie dabas, un Latvijai tas ir tradicionāls veids. Mēs to pilnīgi droši varam darīt gan ar tām eglītēm, kas ir audzētas uz lauka kā graudi, gan ar tām, kuras ir pareizā vietā nocirstas Latvijas valsts mežos. Mums Latvijā kopā ir vairāk nekā 3,3 miljoni hektāru meža. Un tas ir pilnīgi droši, ka katram Latvijas iedzīvotājam mūžīgi mūžos pietiks, kur nocirst eglīti,” atbildot uz jautājumu, kā mūsdienās būtu jādomā par Ziemassvētku eglītes ciršanu, TV24 raidījumā “Uz līnijas” pārliecinoši saka Tomass Kotovičs, VAS “Latvijas valsts meži” komunikācijas daļas vadītājs.

Taču var darīt arī citādāk, kā savās mājās to dara Kotoviča kungs: “Man ir stādīta eglīte aiz loga un mēs skatāmies pa logu uz viņu. Bet tā ir mūsu personīgā tradīcija.”

Viņaprāt, vissliktākais, ko var izdarīt – ienest istabā plastmasas egli.

“Tādā veidā mēs nodarām būtisku kaitējumu zemeslodei, tāpēc ka plastmasa ir saražota no naftas, ko iegūst ārkārtīgi netīrā veidā. Tālāk tiek būvēti naftas vadi, kas ekoloģiski ir ārkārtīgi bīstami, no kuriem bieži ir noplūdes jūrās, okeānos.

Pēc tam to plastmasas eglīti, kad esat to vairākus gadus lietojuši un tā vairs nav skaista, izmetot atkritumos, paies divi tūkstoši gadu kamēr tā sadalīsies. No ekoloģijas viedokļa tas ir pats sliktākais.

Un pēdējais – nedod Dievs, ja plastmasas eglītē ieliksiet svecīti un tā plastmasa sāks gruzdēt. Tā gruzdot izdala dioksīnu. Dioksīns izraisa ārkārtīgi nopietnas kaites,” norāda Kotovičs.