Foto – LETA

Kravas auto vadītājiem dos laiku, lai pierastu – pirmās dienas vēl nesodīs par iebraukšanu Rīgas centrā Ieteikt







Pirmās dienas kravas auto vadītājus vēl nesodīs par iebraukšanu Rīgas centrā, informēja Rīgas domē.

No vakardienas veiktas būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas, kas aizliedz kravas transporta kustību cauri pilsētas centram.

Kā skaidroja pašvaldībā, ieviešot būtiskas satiksmes izmaiņas, paiet noteikts laiks, līdz pat pāris nedēļām, kamēr autovadītāji pie tām pierod un sāk pilnībā ievērot ceļazīmes.

Līdz ar to sākotnēji kravas auto vadītājus nesodīs par iebraukšanu pilsētas centrā.

Par satiksmes organizācijas izmaiņām informēta arī Rīgas pašvaldības policija, kas sekos līdzi notiekošajam.

Kā ziņots, no vakardienas kravas transporta tranzīta satiksme abos virzienos būs aizliegta uz Akmens tilta, Krasta ielas posmā no Salu tilta līdz Ģenerāļa Radziņa krastmalai, no Radziņa krastmalas līdz 13.janvāra ielai, 11.novembra krastmalas posmā no 13.janvāra ielas līdz Vanšu tiltam un Eksporta ielas posmā no Vanšu tilta līdz Hanzas ielai.

Šādas izmaiņas ir iespējamas, jo pagājušā gada 21.decembrī Rīgā satiksmei atvēra Austrumu maģistrāli.

Austrumu maģistrāles izbūve nodrošina Rīgas centra apbraukšanas iespējas un no kravas transporta atslogos Rīgas vēsturisko centru un Purvciema apkaimi.