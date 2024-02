Kreituse: Tā ir viela pārdomām iedzīvotājiem un vēlētājiem, kādas spēles šodien notiek politiskajā laukā – tā sēta ir “Jaunā Vienotība” Ieteikt







Saeima ceturtdien, 8. februārī, lēma par neuzticības izteikšanu satiksmes ministram Kasparam Briškenam (P). Opozīcijā esošā NA rosināja demisijas pieprasījumu Briškenam, to pamatojot ar ministra nespēju uzņemties atbildību par nozares vadību – ministrs savu amatu saglabāja.

“Nevienu brīdi nedomāju, ka viņš tiks atstādināts, jo pašreiz situācija ir izveidojusies tāda, ka jūs varat runāt, ko jūs gribat, darīt vai, pareizāk sakot, nedarīt neko, bet ir vajadzīgs, lai šīs partijas atbalstītu “Jauno Vienotību”,” TV24 raidījumā “Dienas personība” politisko situāciju vērtē RSU profesore, politoloģe Ilga Kreituse.

Politoloģe uzskata, ka Latvijā pat veidojas mono-varas sistēma, jo “Progresīvie un Zemnieku Savienība ir stutes pie sētas, lai tā turētos. Tā sēta ir “Jaunā Vienotība”.”

“Kamēr “Jaunā Vienotība” stāv aiz Briškena, visi citi var vienkārši vingrināties runās, vingrināties aktivitātēs. Briškena kungs pat pirms balsojuma pateica, ka ir pārliecināts, ka viņš nedemisionēs. Tā ir tāda viela pārdomām Latvijas iedzīvotājiem un vēlētājiem, kādas spēles šodien notiek politiskajā laukā,” turpina Kreituse.

“Briškena kungs kļūst par sava veida “nacionālo varoni”. Viņš pats 10 gadus ir strādājis “Rail Baltica”, tagad ar atklātu krūti, gandrīz vai kreklu plēšot nost, stāsta, kā tagad to visu izlabos un darīs.”

Politoloģe turpina vērtēt satiksmes ministra darbu: “Latviešiem ne velti ir teicies – zivs pūst no galvas. Viņš pēkšņi tagad atklājis, ka “Latvijas Pasts” kaut ko ne tā ir darījis. Pēkšņi ministrs atklāj, ka viņa pakļautības struktūra gatavojas slēgt vairāk nekā 100 pasta vienības. Pēkšņi viņš ir uzzinājis, ka šīs struktūras viens no vadītājiem, ir 25 tūkstošus eiro notrallinājis savos braucienos uz Šveici.

Ja tu nezini, kas notiek tavā saimniecībā, ja neredzi, kā žurkas danco tev pa pagalmu, tad tev būtu jāatbild, bet viņš zina stabilitāti, kas viņam ir iedota no “Jaunās Vienotības” puses, ka ar viņu nekas nenotiks. Politikā bieza āda ir vajadzīga, bet šinī gadījumā šo bruņu vesti jeb aizsardzību pret lodēm, kas var pret viņu nākt no opozīcijas un pat arī no pozīcijas, viņam ir iedevusi “Jaunā Vienotība”. ”