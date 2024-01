Kreituse par “Progresīvo” piedāvājumu EP vēlēšanām: Pilnīgi nesaprotams ir Staķa kunga kūlenis Ieteikt







Vērtējot “Progresīvo” piedāvātos kandidātus Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanām, RSU profesore un politoloģe Ilga Kreituse TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” atzina, ka viņai nav saprotama bijušā Rīgas mēra Mārtiņa Staķa rīcība.

Elīna Pinto, viņasprāt, ļoti labi sapratusi, ka viņu neievēlēs Valsts prezidenta amatā: “Tas bija tāds mēģinājums, lai pieteiktu, ka tāds cilvēks ir, lai parādītu sevi, nodemonstrētu, lai pieradinātu pie šī uzvārda, kas nav latvisks uzvārds.”

Kreitusei jau tobrīd bijis skaidrs, ka tas ir pieteikums EP vēlēšanām. Taču politoloģei pilnīgi nesaprotams ir “Staķa kunga kūlenis”, kuru viņš veica, aizejot uz pilnīgi citu pusi.

Kreituse arī nesaprot partijas nostāju, ļaujot cilvēkam, kas ir tikai divas nedēļas partijā, piedalīties vēlēšanās ar otro kārtas numuru sarakstā.

“Te ir tas jautājums popularitāte vai realitāte – partijas un politiskā atbildība,” viņa norādīja.

Profesore atgādina, ka “Progresīvie” ir tie, kuru ministrs, kas savā laikā arī bija potenciālais pretendents uz EP, Andris Sprūds arī nav iestājies partijā. Vismaz viņai neesot tādu ziņu.

“Te ir šis jautājums, kas ir ar “Progresīvajiem”? Nav savējo? Jāaicina no malas – tātad nav politiskās vilkmes. Vai ir kādi citi faktori, kas nosaka izvēli?” viņa jautā.

Jau vēstīts, ka “Progresīvo” līderi nākamajās EP vēlēšanām būs partijas virzītā kandidāte Valsts prezidenta vēlēšanās, publiskās pārvaldības eksperte Elīna Pinto un bijušais Rīgas mērs Mārtiņš Staķis.

Pinto kandidēja uz prezidenta amatu kā bezpartejiska, bet drīz pēc tam oficiāli pievienojās “Progresīvajiem” un partijas domes vadības komandai. Staķis partijā tika uzņemts pagājušajā nedēļā, bet politikā viņš ienāca caur “Kustību Par”.

Politiskais spēks norāda, ka kandidātu saraksts ir partijas valdes un biedru balsojuma rezultāts – veidojot sarakstu, vērā tikusi ņemta kandidātu profesionālā pieredze, pilsoniskā aktivitāte, zināšanas par Eiropas Parlamentu, kā arī līdzšinējie darbi, atbalstot partijas politiskos mērķus.

“Progresīvo” sarakstā būs 18 politiķi. EP vēlēšanās kandidēs partijas līdzpriekšsēdētāja, Rīgas domes deputāte Justīne Panteļējeva, sociālās integrācijas speciālists Māris Grāvis, migrācijas un integrācijas eksperte Agnese Lāce, Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības valdes priekšsēdētāja un “Latvijas lepnuma” balvas saņēmēja Alla Beļinska, uzņēmējs Ģirts Dubkēvičs un citi.

“Pēdējos gados redzam aizvien lielāku atbalstu galēji labējai politikai, kas tā vietā, lai censtos pārvarēt tādus nopietnus izaicinājumus kā klimata krīze vai augstā sabiedrības nevienlīdzība, sludina vienkāršotus pretnostatījumus, lai uz naida rēķina veidotu savu politisko kapitālu,” preses konferencē teica partijas līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvajevs, atzīmējot, ka EP vēlēšanās parasti nav lielas vēlētāju aktivitātes, tomēr, pieaugot starptautiskai spriedzei, iespējams, Latvijas iedzīvotāji nolems aktīvāk doties pie vēlēšanu urnām.

Šuvajevs sacīja, ka EP vēlēšanas arī ir par Ukrainu, jo ikviens vēloties redzēt Ukrainu kā Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti, un tas būšot nākamā sasaukuma viens no svarīgākajiem jautājumiem. Saspīlējumam un spriedzei pieaugot, ir nepieciešama līderība un redzējums par Ukrainu ES, uzsvēra partijas vadītājs, norādot, ka “Progresīvie” pārstāv mūsdienīgu, uz cilvēku vērstu politiku, kas balstīta zinātnē un ir pietiekami drosmīga, lai stātos pretī tādiem ienaidniekiem kā Krievija.

Saraksta līdere Pinto teica, ka “Progresīvo” programma balstās uz trim pamatvērtībām – labklājība, drošība un piederība. “Mēs iestāsimies par to, lai Latvija būtu pasargāta ne tikai no militāriem apdraudējumiem, bet arī lai katrs cilvēks būtu pasargāts no trūkuma, energoresursu atkarības, lai katrs būtu pasargāts no kaitīgajiem pesticīdiem, klimata pārmaiņu radītām dabas kataklizmām vai netaisnības savas identitātes dēļ,” solīja politiķe.

Pinto atzīmēja, ka šogad aprit 20 gadi, kopš Latvija ir pievienojusies ES. Pēc Pinto paustā, Latvijai ir nepieciešami stipri sabiedrotie, un NATO ir nepieciešama stipra Eiropa ar rīcībspējīgu aizsardzību. Vienlaikus politiķe akcentēja, ka joprojām ir “nepiedodami daudz cilvēku”, kuriem ir grūti, neskatoties uz to, ka kopumā labklājība ir cēlusies. Pinto uzskata, ka līdzšinējie EP deputāti nav pilnvērtīgi izmantojuši dotās iespējas.

Staķis, komentējot savu motivāciju kandidēt EP vēlēšanās, pauda, ka ir ļoti svarīgi panākt augstu vēlētāju aktivitāti, lai no Latvijas EP nenonāktu Krievijas ietekmes aģenti vai “orbanveidīgi ES grāvēji”. Politiķa ieskatā, ir jānotiek principa maiņai – no principa “kā saglabāt mieru Eiropā” uz “cīnīties par mieru Eiropā”.

EP vēlēšanas Latvijā notiks 8.jūnijā.