Kremļa amatpersonas jau sākušas gatavoties 9. maija svinībām, cerot, ka tajās piedalīsies arī Rietumu līderi







9. maijā Krievijā tiek svinēta Uzvaras diena, pieminot Padomju uzvaru Lielajā Tēvijas karā. Krievijas varas iestādes jau veic sagatavošanās darbus vai vismaz rada iespaidu, ka to dara. Lai gan izteiktu konkrētu plānu ir maz, avoti liecina, ka centrālo vietu ieņems karavīri, kuri atgriezīsies no Ukrainas, tādējādi mēģinot saistīt Krievijas sākto karu Ukrainā ar Padomju cīņu pret fašismu, vēsta ziņu portāls “Meduza”.

15. janvārī Krievijas prezidents Vladimirs Putins sasauca sanāksmi, uzrunājot reģionālos līderus un pilsoniskās organizācijas, viņš uzsvēra, ka jāpieiet svētkiem ar apzinīgu attieksmi, norādot, ka “formalizēšana un skaitļu vākšana ir pilnīgi nepieņemama,” viņš sacīja, lai gan neprecizēja, kādas darbības viņš ir domājis.

Tajā pašā sanāksmē aizsardzības ministrs Andrejs Belousovs paziņoja, ka Uzvaras dienas parādes notiks Maskavā, astoņās “varoņu pilsētās” – padomju goda titulā, kas piešķirts par izcilu aizsardzību Otrā pasaules kara laikā – un 19 citās pilsētās, kurās atrodas militārais rajons, flote un armijas štābs. . Parādēs piedalīsies arī karavīri, kuri ir karojuši Krievijas karā Ukrainā.

Avoti izdevumam norādīja, ka Kremļa mērķis ir saistīt karu Ukrainā ar Otro pasaules karu, uzskatot to par jauno Lielo Tēvijas karu, ko atbalsta arī Putins un viņa komanda

“Ir skaidrs, ka mums būs jārunā par uzvaru īpašajā militārajā operācijā. Taču galvenais jautājums ir par to, vai līdz tam laikam būs noslēgti miera līgumi vai pamiers. Tas nebūt nav skaidrs. Ja nē, es domāju, ka mēs šobrīd Donbasa atbrīvošanu uzskatīsim par uzvaru,” sacīja kāda reģionālā amatpersona.

Avots norādīja, ka viesu sarakstā varētu būt līderi no draudzīgām valstīm, kā arī iespējams kāds no Eiropas vai pat no ASV: “Pats Tramps ir tāls sitiens, taču viņu uzaicināt nav nekā ļauna. Parāde varētu kalpot kā sava veida BRICS 2.0 samits, parādot, ka Krievija nav patiesi izolēta. Ja izdosies to parādīt, protams. Bet viņi noteikti mēģinās.