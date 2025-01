Mobilizācija Krievijā Foto: EPA/Scanpix/LETA

Krievi nobijušies: izskanējis aicinājums visiem gatavoties pilnīgai mobilizācijai, lai “stātos pretī Rietumiem” Ieteikt







Krievijai ir nepieciešams sagatavot visus vīriešus iespējamai mobilizācijai kara gadījumā ar rietumvalstīm, kuras, pēc prognozēm, tuvāko trīs līdz četru gadu laikā būs gatavas uzbrukt Krievijai. Šādu paziņojumu sniedzis Krievijas Valsts domes Aizsardzības komitejas priekšsēdētāja vietnieks Aleksejs Žuravļevs, kurš iepriekš draudēja Lietuvu sakaut mazāk nekā vienas dienas laikā, raksta izdevums “The Moscow Times”.

“Eiropa mums skaidri norāda, ka 2028.–2029. gadā tā [kopā ar sabiedrotajiem] būs gatava sākt karu ar Krieviju. Tādēļ ir nepieciešams apmācīt vīriešus un, protams, aizstāvēt dzimteni. Par to ir jārunā atklāti un bez kautrēšanās. Jo, ja tas patiešām notiks, mēs neesam tie, kas to izvērsīs. Mēs par to nerunājam, viņi paši atklāti paziņo, ka gatavojas ar mums karot,” sacīja Žuravļevs intervijā izdevumam “Abzats”.

Pēc viņa teiktā, Krievijā šobrīd pietiek ar brīvprātīgajiem, tomēr ir jāņem vērā ilgtermiņa draudi, kurus, kā apgalvo Žuravļevs, rada Rietumi.

Lai novērstu šos draudus, nepieciešams veidot efektīvu mobilizācijas rezervi un nodrošināt precīzu un koordinētu militāro komisariātu darbu, viņš skaidroja.

Šis paziņojums Krievijā izraisīja plašu sabiedrības reakciju – šokētie rezerves karavīri sāka uzdot daudz jautājumu, radot nepieciešamību skaidrot šo situāciju.

Atbildot uz radušos ažiotāžu, vēl viens Krievijas Valsts domes Aizsardzības komitejas priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Švitkins steidza mierināt sabiedrību, apgalvojot, ka jauna mobilizācija pagaidām nedraudot.

“NATO bloks izstrādā agresīvus plānus pret Krieviju… Taču runāt par papildu mobilizāciju šobrīd ir pāragri. Šobrīd šāds jautājums nav dienaskārtībā,” uzsvēra Švitkins.

Iepriekšējā nedēļā Lietuvas prezidents Gitans Nausēda paziņoja, ka Kaļiņingradas apgabals vēsturiski ir bijis Lietuvas daļa, un tādēļ šajā reģionā būtu jāsaglabā lietuviešu kultūra.

Reaģējot uz šo paziņojumu, Žuravļevs intervijā RIA Novosti izteicās, ka visa Baltija būtu jāiekļauj Krievijas sastāvā, kā tas bija Krievijas impērijas laikos.

Viņš arī aicināja Lietuvas varas iestādes “turēt mēli aiz zobiem”, piebilstot, ka Lietuvas armija esot “viena no vājākajām pasaulē” un, viņaprāt, nespētu izturēt pret Krieviju pat vienu dienu.

Tikmēr NATO ģenerālsekretārs Marks Rite, uzstājoties alianses valstu ģenerālštābu vadītāju sanāksmē Briselē, paziņoja, ka NATO jāpieņem “militāra domāšana” un jāgatavojas karam, lai to novērstu. Viņš arī uzsvēra, ka alianse pastiprinās atbalstu Ukrainai.