Andris Lielais: "Krievi jau nevar karot ar kaut kādu Latviju, Igauniju… Viņi jau vienmēr karo ar kaut ko lielāku! Šobrīd viņi karo ar Ameriku"







“Es varu teikt par lielpilsētu Maskavu – tā ir noturēta, tā dzīvo savu dzīvi,” tā intervijā TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” atzina aktieris Andris Lielais, kad viņam tika vaicāts, vai Krievijā dzīvojošie izjūt karu, kas jau trešo gadu notiek Ukrainā un kopš pagājušā gada arī Kurskas apgabalā Krievijā.

“Kā man stāstīja kaimiņš, uz blakus daudzstāvu mājas jumta ir parādījušās teltis, kurās sēž kāds cilvēks, dežūrē un skatās, vai nelidos kādi droni… Tā ir rūgtā patiesība! Kamēr tas tevi personīgi neskar, tikmēr tu to nejūti,” turpināja sacīt aktieris Lielais. Bet vai tiešām Krievijā domā, ka NATO viņiem uzbrūk un viņiem ir jāaizstāvās pret NATO Ukrainas teritorijā? Uz šo TV24 raidījuma vadītājas uzdoto jautājumu aktieris atbildēja apstiprinoši: “Jā!”

Aktieris Lielais, kurš jau ilgus gadus dzīvo Krievijā, sīkāk paskaidroja, kāpēc krievi tā domā: “Tāpēc, ka tagad ir lietiskie pierādījumi tāpat kā Kijivā kara sākumā, kur Kijivas centrā parādījās sasistā krievu tehnika – tanki, bruņutransportieri, kaut kādas haubices, lidmašīnu atliekas ar zvaigznēm – krievu armijas zīmēm… Nu tagad Krievija izliek publiskai apskatei vācu tankus, zviedru bruņumašīnas, poļu haubices un tā tālāk. Nu, tad saprotiet, jūs redziet…”

Turklāt aktieris Lielais uzsvēra vēl kādu būtisku lietu, kāpēc Krievija tik ļoti uzsver, ka viņiem uzbrūk NATO. “Krievi jau nevar karot ar kaut kādu Latviju, Igauniju… Viņi jau vienmēr karo ar kaut ko lielāku! Šobrīd viņi karo ar Ameriku, ar Ameriku kā NATO pārstāvi,” tā krievu domāšanas stilu raksturoja Lielais intervijā TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum”.

Savukārt komentējot to, kā aktieris kopumā vērtē jau trīs gadus notiekošo Krievijas-Ukrainas karu, viņš atbildēja pārliecinoši: “Pa šiem trim gadiem Ukraina nav kritusi! Tā nav padevusies, ir dzīva, tā pretojas un cīnās. Krievija nav uzvarējusi. Krievija nav sasniegusi gandrīz nevienu no saviem stratēģiskajiem mērķiem. Jā, tā lien rāpus uz priekšu kā var, bet tas ir divi metri, divi kilometri turp un atpakaļ… Bet kas gan Krievijai ir izdevies? Tas ir – uzvarēt ASV [prezidenta] vēlēšanās, kā mēs to redzam pēc pēdējiem izteikumiem. Un tagad nav vairs: “Krima mūsu!”, bet “Grenlande mūsu!” Tas nav visbīstamākais, tas ir acīmredzamais.”

